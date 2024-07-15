Американец пожаловался на издевательства и попытку отравления в российской колонии

Бывший морпех США Роберт Гилман, осужденный в России по статье о применении насилия к полицейскому, рассказал об издевательствах со стороны сотрудников воронежской колонии и якобы попытке отравления. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести Воронеж».

По словам мужчины, работники колонии забирают у него одежду, мешают спать, требуют приседать и избивают. Гилман заявил, что такое поведение сотрудников колонии вынуждает его защищаться, из-за чего мужчина регулярно устраивает драки.

Кроме того, экс-морпех утверждает, что в колонии его якобы пытались отравить. Он рассказал, что после того, как он употребил в пищу хлеб, у него началось обильное слюноотделение. Гилман также жаловался на общую слабость. Мужчина заявил, что ему отказали в медицинской помощи в связи с жалобами на самочувствие. Как пишет «Вести Воронеж», Гилман уверен, что скоро умрет, поэтому он попросил передать привет его родным.

Гилмана приговорили к четырем с половиной годам заключения в 2022 году. Тогда, по версии следствия, мужчина ехал в поезде Сухуми–Москва, где устроил дебош. После этого его доставили в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, где Гилман ударил полицейского по ноге.

После оглашения приговора Гилман заявил, что согласился признать вину, рассчитывая на сделку со следствием и смягчение наказание. Он заявил, что считает себя жертвой политических репрессий и на самом деле невиновен.

В 2023 году суд смягчил наказание Гилману до трех с половиной лет. «Вести Воронеж» сообщают, что на данный момент мужчину судят по еще одному уголовному делу. Его обвиняют в дебошах в колонии.

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