Гражданина США арестовали в Москве за торговлю наркотиками

В Москве арестован 32-летний гражданин США Роберт Вудлэнд-Романов. Останкинский суд заключил его под стражу на два месяца до 5 марта, сообщает пресс-служба московских судов. Его обвинили в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупных размерах (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК и часть 3 статьи 30 УК).

По информации агентства ТАСС, адвокаты просили о более мягкой мере пресечения.

Роберт Вудлэнд рассказывал в интервью «Комсомольской правде» в 2020 году, что он родился в России и находился на попечении детского дома в Пермском крае. В 1993 году его усыновила семья из США. Приемные родители Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него пермскому детскому дому 10 тысяч долларов. В 2020 он впервые встретился со своей мамой Галиной Романовой на ток-шоу «Пусть говорят». Последние годы он жил в подмосковном Долгопрудном.

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