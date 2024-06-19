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Американский военный во Владивостоке получил почти четыре года за кражу 10 тысяч рублей

08:35 • 19.06.2024

Первомайский районный суд Владивостока признал 34-летнего американского солдата Гордона Блэка виновным по делу о краже и угрозе убийством, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственного корреспондента. Его приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. 

По версии обвинения, Блэк украл из кошелька своей девушки россиянки Александры Ващук 10 тысяч рублей, а также якобы схватил ее за шею во время ссоры, что она «восприняла как реальную угрозу своей жизни». 

Блэк частично признал вину в краже, заявив что она была неумышленной. Американский военнослужащий пояснил суду, что сам подвергся нападению, деньги взял по необходимости и перевел Ващук 125 долларов утром следующего дня. Россиянка отрицает, что получила их. 

Во время суда Блэк рассказал, что познакомился с Ващук в октябре 2022 года в Южной Корее и у них завязались отношения. По его словам, он помогал россиянке материально, переведя ей за все время около 400 тысяч рублей. В октябре Блэк приехал во Владивосток и арендовал там квартиру для них обоих. 

В день конфликта, по словам Блэка, Ващук выпила около половины бутылки водки, после чего начала вести себя агрессивно — бросила в него тарелку и ударила по лицу. Блэк пояснил, что схватил девушку за шею, чтобы ее нейтрализовать, а затем ушел из квартиры  Деньги же он взял для оплаты номера в отеле. 

Тем не менее суд назначил американцу реальный срок лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск Ващук на сумму в 10 тысяч рублей. Адвокат Блэка Инга Кириченко, просила суд оправдать его по всем статьям. Она собирается обжаловать приговор. 

О задержании старшего сержанта армии США Гордона Блэка стало известно в начале мая. Телеканала NBC News тогда сообщил, что Блэк отправился во Владивосток  без разрешения командования. 

Бывшая жена Блэка Меган ранее рассказала Reuters, что его отношения с Ващук были абьюзивными, а их конфликты иногда заканчивались драками. Так, она стала свидетелем одной из них, когда во время видеозвонка Блэка их шестилетней дочери Ващук расцарапала ему лицо, ударила его ножом. 

В свою очередь, мать Блэка Мелоди Джонс сообщила агентству, что ее сын и Ващук «дрались, как кошка с собакой», добавив, что неоднократно просила сына прекратить эти отношения.

В день своего ареста во Владивостоке Блэк написал бывшей жене, что «не вернется домой».

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