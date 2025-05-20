Школьника избили до смерти из-за спора в Instagram

В городе Самарканд в Узбекистане между учащимися двух школ произошел конфликт, в результате которого погиб ученик 11 класса, чье имя не называется. Об этом сообщает Uznews.uz. По данным издания, в ссоре участвовали три ученика из школы №1 и два ученика из школы №12.
Отмечается, что конфликт между школьниками, переросший в драку, произошел из-за комментариев в Instagram, в которых подростки спорили и писали оскорбления в адрес друг друга. На место инцидента вызвали врачей, которые зафиксировали биологическую смерть одного из участников конфликта.
«У погибшего наблюдалось максимальное расширение зрачков, отсутствие пульса в артериях и венах. Ран на теле подростка не было, однако были признаки травмы в области шеи, а также кровь вокруг рта и носа», — рассказал врач.
Uznews.uz пишет, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (п. «д» ч. 3 ст. 104 УК Узбекистана). Участников драки задержали как подозреваемых. В случае признания виновными им может грозить от восьми до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Москве двое учащихся школы №2120 избили восьмиклассника до потери сознания из-за его внешнего вида. Подростка доставили в реанимацию. Сообщалось, что нападавшим не понравилось, что школьник выглядит «как неформал», а избиение в апреле этого года было не первым. При этом руководство школы не предпринимало реальных действий, чтобы предотвратить произошедшее. Позже директора школы уволили, а нападавших задержали. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.