Публичный реестр должников по алиментам заработает в этом году

В текущем году в России заработает общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«В мае прошлого года был принят разработанный Минюстом совместно с ФССП закон о создании общедоступного реестра лиц, которые обязаны уплачивать алименты. Настоящий закон вступает в силу в конце текущей недели, 25 мая. Сам реестр полноценно заработает уже в этом году», — пояснил он.

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По словам Забарчука, в реестре будут храниться данные о злостных неплательщиках алиментов, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске. «Сейчас мы работаем над тем, как дальше развивать реестр должников по алиментам», — добавил Забарчук.

Соответствующий законопроект был разработан еще в 2023 году, а в мае 2024 года его подписал Владимир Путин. Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов сообщил, что в новом реестре могут оказаться 133 тысячи человек. Он назвал создание списка мерой дополнительного морального воздействия на должников за их «недостойное поведение».

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В августе 2024 года вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением о введении обязательной маркировки профилей должников по алиментам на сайтах знакомств. По словам вице-спикера, это может стать эффективной мерой по борьбе с задолженностями.

В свою очередь, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в феврале сообщил журналистам, что российских работодателей могут обязать проверять своих сотрудников по новому реестру должников по алиментам и, в случае обнаружения задолженности, удерживать часть их зарплаты.