В Госдуме предложили маркировать должников по алиментам на сайтах знакомств

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву и предложил ввести обязательную маркировку должников по алиментам на сайтах знакомств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Даванков считает, что обязательная маркировка станет эффективной мерой по борьбе с задолженностями. Вице-спикер полагает, что это поможет увеличить объем взысканий, который в настоящее время, по данным РИА «Новости», в несколько раз меньше, чем общая сумма долгов по алиментам.

Кроме того, Даванков утверждает, что принятие его предложения поможет защитить других пользователей сайтов знакомств от контакта с должниками.

«Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий по распознаванию лиц на фотографиях такая маркировка может добавляться к анкете неплательщика алиментов автоматически», — написал Даванков в своем обращении.

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О создании реестра должников по алиментам стало известно в мае этого года. Тогда Путин подписал закон, согласно которому список неплательщиков будет находиться в открытом доступе. По словам замглавы Минюста Андрея Логинова, в реестре могут оказаться 133 тысячи человек.

В июне этого года директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов предложил перестать пускать должников на футбольные матчи. По его мнению, посещение официальных спортивных соревнований является «привилегией».

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