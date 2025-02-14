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Общество

Работодателей могут обязать проверять сотрудников на долги по алиментам

13:19 14.02.2025

Работодателей в России могут обязать проверять своих сотрудников в новом реестре должников по алиментам для удержания части зарплаты в случае задолженности. Об этом журналистам рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, пишет ТАСС.

«Работодатели (а их порядка шести миллионов) должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре с целью удержания денежных средств для перечисления детям», — заявил Аристов.

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Новый реестр должников по алиментам появится в России 24 мая. По словам главы ФССП, в реестре можно будет найти информацию о должниках по алиментам, которые находятся в розыске, либо привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. 

Речь идет о примерно 188 тысячах человек. По итогам 2024 года, за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли около 120 тысяч должников и около 68 тысяч — к уголовной, сообщили в ФССП.

ФССП также рассматривает возможность «обязательного взаимодействия с реестром кредитных организаций, например при выдаче кредитов». «Впоследствии мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены — с информационного он должен стать регулирующим: лица, которые включены в него, будут ограничены в получении определенных государственных услуг и преимуществ», — рассказал Аристов.

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Отмечается, что в 2024 году судебные приставы взыскали с должников порядка 92 миллиардов рублей алиментов. «Рекордсменом» стал должник из Ростовской области, который выплатил 100 миллионов рублей, сказал Аристов.

Среди самых крупных взысканий также были названы суммы в 55,1 миллиона рублей, который заплатил житель Москвы, 39,6 миллиона рублей от жителя Ханты-Мансийска и 23,4 миллиона рублей от петербуржца.

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