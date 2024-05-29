Власти выложат в открытый доступ личные данные должников по алиментам

Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра должников по алиментам. Как сообщают РИА «Новости», в этот список попадут неплательщики, находящиеся в розыске, и граждане, которых привлекли к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Реестр будет находиться в открытом доступе.

Законопроект о создании реестра должников по алиментам внесли на рассмотрение Госдумы в октябре 2023 года. Авторы документа в пояснительной записке уточняли, что разработали его для «создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия» на неплательщиков алиментов.

О внесении в реестр гражданина, входящего в одну из указанных выше категорий, должны будут известить в течение суток. Данные неплательщика будут находиться в открытом реестре до тех пор, пока он не погасит долг. Актуальные данные о трудоустройстве должников для внесения в реестр Федеральной службе судебных приставов будет передавать Фонд пенсионного и социального страхования через единую электронную систему.

Ранее замглавы Минюста Андрей Логинов сообщил, что в новом реестре могут оказаться 133 тысячи человек. Он назвал создание списка мерой дополнительного морального воздействия на должников за их «недостойное поведение».

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