Ученые рассказали о зависимости апноэ от глобального потепления

Глобальное потепление влияет на увеличение частоты и тяжести приступов обструктивного апноэ, сообщил European Medical Journal со ссылкой на исследование ученых Университета Флиндерса в Австралии. Апноэ недостаточно диагностируется и лечится, заявили авторы научной работы.

Исследователи использовали базу данных о 116 тысячах пользователей специальных датчиков под матрасами на нескольких континентах. Подобные датчики позволяют измерять степень тяжести обструктивного апноэ. Ученые оперировали набором данных, включающим около 500 повторных измерений на каждого пользователя. Полученные данные исследователи анализировали с учетом суточного изменения температуры окружающей среды.

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Итого удалось изучить более 58 миллионов сеансов сна. Выяснилось, что в более теплые ночи вероятность возникновения приступов увеличивалась на 45%, сообщили авторы исследования. Зависимость варьировалась от региона планеты. Добровольцы из европейских стран показали большую чувствительность к жаре, а участники исследования из США и Австралии — меньшую. Однако все испытуемые продемонстрировали значительное ухудшение дыхания во сне, связанное с температурой.

С 2000 года за четверть века изменение климата привело к увеличению на 50–100% негативных последствий обструктивного апноэ для общества. Моделируя будущие климатические сценарии, исследователи обнаружили, что повышение глобальной температуры всего на два градуса может привести к увеличению негативных последствий для общества в полтора–три раза к 2100 году.

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Доклад о результатах исследования был сделан на конференции Американского общества торакальной медицины.

«Существует реальная возможность снизить бремя для общества за счет более эффективной диагностики и лечения обструктивного апноэ сна», — сказал на конференции ведущий автор исследования, старший научный сотрудник Университета Флиндерса Бастьен Леша.

Обструктивное апноэ сна характеризуется повторяющимся частичным или полным прекращением дыхания во сне продолжительностью более 10 секунд. Эти эпизоды нарушают сон и сопровождаются краткими пробуждениями. В результате может снижаться уровень кислорода в крови и накапливаться углекислый газ. Апноэ способно вызывать такие негативные последствия как дневная сонливость, снижение концентрации внимания, утомляемость, когнитивные нарушения и общее ухудшение качества жизни. Вероятность их появления увеличивается по мере роста частоты эпизодов апноэ.