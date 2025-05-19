СМИ: иностранных заключенных в Китае наказывают лишением еды и возможности помыться

Иностранные заключенные в тюрьмах Китая вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, созданная для возможности освободиться досрочно балльная система фактически используется для давления на людей, которых могут лишать еды за проступки. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на слова людей, проведших несколько лет в тюрьмах Китая.

Мэтью Радаль из Австралии, проведший пять лет в китайской тюрьме для иностранцев, рассказал журналистам, что власти могут также лишать заключенных возможности принять душ на несколько месяцев. «Даже туалетом можно было пользоваться только в определенное время, и он был грязным — отходы из туалетов наверху постоянно капали на нас», — рассказал Радаль.

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Заключенные содержатся в переполненных камерах, в которых всегда включен свет, отметил Радаль. Он также утверждает, что в тюрьмах страны действует система начисления баллов за хорошее поведение. Она, как отмечено в тексте, теоретически может использоваться заключенными для сокращения срока наказания — это можно сделать при накоплении 4200 баллов.

Би-би-си отмечает, что для достижения этой суммы заключенному необходимо получать максимальное количество баллов каждый месяц на протяжении трех с половиной лет. В действительности администрации используют балльную систему для психологического давления на заключенных, которые почти набрали нужную сумму — баллы аннулируют за незначительные нарушения, например, за создание запасов еды или неправильное развешивание носков на кровати.

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Рацион питания источники журналистов назвали скудным, администрации тюрем имели право лишать заключенных еды за проступки. Основным блюдом была капуста в грязной воде, в которой иногда встречались кусочки моркови, а также простой хлеб. Белок в рационе появлялся перед визитом проверяющих. Би-би-си отмечает, что большинство заключенных страдали из-за физического истощения и постоянного голода.

Также Радаль рассказал, что заключенных заставляли работать на сельскохозяйственной тюремной ферме, на которой удавалось вырастить большое количество овощей, недоступных для содержащихся в тюрьме. При этом в конце сезоне урожай уничтожался.