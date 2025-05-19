СМИ: иностранных заключенных в Китае наказывают лишением еды и возможности помыться

Иностранные заключенные в тюрьмах Китая вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, созданная для возможности освободиться досрочно балльная система фактически используется для давления на людей, которых могут лишать еды за проступки. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на слова людей, проведших несколько лет в тюрьмах Китая.
Мэтью Радаль из Австралии, проведший пять лет в китайской тюрьме для иностранцев, рассказал журналистам, что власти могут также лишать заключенных возможности принять душ на несколько месяцев. «Даже туалетом можно было пользоваться только в определенное время, и он был грязным — отходы из туалетов наверху постоянно капали на нас», — рассказал Радаль.
Заключенные содержатся в переполненных камерах, в которых всегда включен свет, отметил Радаль. Он также утверждает, что в тюрьмах страны действует система начисления баллов за хорошее поведение. Она, как отмечено в тексте, теоретически может использоваться заключенными для сокращения срока наказания — это можно сделать при накоплении 4200 баллов.
Би-би-си отмечает, что для достижения этой суммы заключенному необходимо получать максимальное количество баллов каждый месяц на протяжении трех с половиной лет. В действительности администрации используют балльную систему для психологического давления на заключенных, которые почти набрали нужную сумму — баллы аннулируют за незначительные нарушения, например, за создание запасов еды или неправильное развешивание носков на кровати.
Рацион питания источники журналистов назвали скудным, администрации тюрем имели право лишать заключенных еды за проступки. Основным блюдом была капуста в грязной воде, в которой иногда встречались кусочки моркови, а также простой хлеб. Белок в рационе появлялся перед визитом проверяющих. Би-би-си отмечает, что большинство заключенных страдали из-за физического истощения и постоянного голода.
Также Радаль рассказал, что заключенных заставляли работать на сельскохозяйственной тюремной ферме, на которой удавалось вырастить большое количество овощей, недоступных для содержащихся в тюрьме. При этом в конце сезоне урожай уничтожался.