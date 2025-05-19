Бездомный заманил 6-летнюю девочку на кладбище и надругался над ней

В Кемеровской области прошел суд над мужчиной, которого признали виновным в том, что он заманил 6-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Инцидент произошел в городе Мариинск осенью прошлого года. Как пишет РИА «Новости», пьяный бездомный мужчина заманил ребенка на территорию городского кладбища конфетами, а затем совершил в отношении девочки «насильственное преступление сексуального характера».

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Все это время девочку искала мать. О том, что ее дочь неизвестный увел на кладбище ей рассказал другой ребенок. Услышав крики женщины, насильник скрылся с места преступления, но позже был задержан силовиками и арестован.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

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Осужденному мужчине 52 года, добавляет кузбасское отделение издания «Аргументы и Факты». Также сообщается, что у мужчины ранее уже была судимость, но не уточняется по какой статье.

В начале апреля этого года в Санкт-Петербурге силовики задержали 57-летнего мужчину по подозрению в сексуализированном насилии над подростком. Как сообщалось, в полицию обратилась бабушка 16-летнего юноши с особенностями развития. Позже СМИ писали, что подросток помог мужчине пройти через турникет, а тот надругался над ним в кабинке туалета железнодорожной станции.