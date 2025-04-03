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Криминал

Мужчина надругался над помогавшим ему просканировать билет подростком

2 минуты чтения 23:26 3 апреля | Обновлено: 23:27 3 апреля

В Санкт-Петербурге полиция задержала 57-летнего мужчину по подозрению в сексуализированном насилии над подростком. В полицию обратилась бабушка шестнадцатилетнего внука, который «в силу некоторых особенностей развития» не сразу смог объяснить, что именно сделал с ним взрослый, сообщило главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

МВД опубликовало запись с камеры наблюдения железнодорожной станции, на которой видно, как подросток подходит к турникету и помогает мужчине справиться со сканером билетов. Затем они вместе проходят через турникет.

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В МВД рассказали, что поисками подозреваемого занялся уголовный розыск Красносельского района. Подозреваемый был задержан на следующий день после обращения бабушки подростка на железнодорожной станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти.

«Им оказался 57-летний житель Соснового Бора, за плечами которого множество судимостей за кражи и грабежи», — рассказали полицейские. Против задержанного возбудили дело по статье «насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК), сообщил главк.

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Петербургская «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщила, что задержанный признал свою вину. По предварительным данным, мужчина мог надругаться над подростком в кабинке туалета железнодорожной станции, пишет издание.

В марте в Норильске звукорежиссер городского Дома культуры был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуализированного характера в отношении четырнадцатилетнего подростка. Согласно версии Следственного комитета, взрослый пригласил к себе ребенка домой, предложив вместе поиграть в видеоигру. О происшествии силовикам рассказала мать подростка.

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