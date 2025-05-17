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Мир

Мир не справляется с переработкой отходов

2 минуты чтения 01:17

Страны мира не справляются с переходом к экономике замкнутого цикла, а доля переработанных отходов снижается восьмой год подряд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные доклада аналитического центра Circle Economy.

Исследователи считают, что проблема носит системный характер — потребление в мире растет быстрее темпов роста населения, а большинство компаний игнорируют необходимость внедрять продукты из вторсырья в свои циклы производства. Они не получают за это значительных штрафов.

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Circle Economy отмечает, что даже если бы перерабатывались все пригодные для этого материалы, то показатель переработки в мире составил лишь 25%. Но достичь тяжело и этого числа, поскольку некоторые из товаров трудно или дорого перерабатывать.

В тексте публикации отмечается, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост использования переработанных материалов, однако увеличение этого показателя отстает от роста количества первичных материалов, задействованных в процессе производства. Всего из 106 миллиардов тонн материалов, ежегодно используемых мировой экономикой, лишь 6,9% получены из переработанных источников. В 2015 году их доля была выше более чем на два процентных пункта.

Мировая добыча сырья при этом продолжает расти. За последние 50 лет этот показатель вырос более чем в три раза. К 2060 году, как отмечает The Guardian, ожидается дальнейшее увеличение еще на 60%.

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Также в мире наблюдается неравенство потребления — более половины всех материалов потребляют США и страны ЕС, в которых живет около 10% населения мира. Исследователи отметили, что считают одним из возможных решений проблемы постепенный отказ от практик расточительного потребления ресурсов в пользу более разумных методов удовлетворения потребностей населения.

Исполнительный директор Circle Economy также утверждает, что увеличению показателей переработки материалов может способствовать прекращение практики отправки полностью перерабатываемых отходов на свалки.

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