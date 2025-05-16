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Мир

Не хотевший рождения девочки мужчина зарезал свою двухнедельную дочь

2 минуты чтения 17:20 | Обновлено: 17:28

В индийском городе Хайдарабад мужчина по имени Джагат убил свою двухнедельную дочь, а затем выбросил ее тело на свалке. Об этом сообщает The Times of India. 

Полицейские подозревают, что Джагат убил младенца, потому что не хотел еще одну дочь. Как сообщается, мужчина работал сторожем, жил с женой и двумя дочерьми. Через две недели после рождения третьей дочери Джагат поздно ночью вывез ее из дома в уединенное место. Там он перерезал девочке горло, а затем отвез ее тело на свалку и выбросил. После этого мужчина вернулся домой. 

Спустя несколько часов жена Джагата обнаружила исчезновение младшей дочери. Она потребовала от мужа объяснений и тот признался в убийстве младенца. Сейчас мужчина находится под стражей.

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Согласно данным ООН за 2023 голд, ежедневно от рук партнеров или членов семьи во всем мире погибают около 140 женщин и девочек. В отчете организации, который был опубликован осенью 2024 года, говорилось, что каждые 10 минут в мире от насилия в семье погибает одна женщина. 

Всего же в 2023 году мужчины, как утверждается, убили 85 тысяч женщин и девочек. Около 60% всех этих преступлений совершают члены семьи, партнеры или близкие. 

«Эпидемия насилия в отношении женщин и девочек является позором человечества», — говорил ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также отмечал, что почти каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуализированным насилием, и добавил, что в последнее время ситуация только ухудшается.

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