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Интернет и мемы

Индустрия подкастов оказалась в два раза прибыльнее ожидаемого

2 минуты чтения 17:09 9 мая | Обновлено: 18:00 9 мая

Мировая индустрия подкастов смогла заработать за прошлый, 2024 год 7,3 миллиарда долларов, показал отчет консалтинговой компании Owl & Co. Эти результаты более чем в два раза превысили экспертные оценки и свидетельствуют, что подобный развлекательный формат является гораздо более прибыльным, чем считали инсайдеры рынка, сообщило Bloomberg.

Американское Бюро интерактивной рекламы подсчитало, что в прошлом году доходы от рекламы подкастеров составили 2,4 миллиарда долларов. Индустрия подкастинга давно использует данные этой организации в качестве ориентира для определения масштабов рынка — но цифры Бюро относятся только к США и отражают лишь доходы от аудиорекламы, объяснили журналисты.

Аналитики Owl & Co. учли доходы индустрии в Китае, «где культура подкастов является массовой», а также доходы от видеоподкастов, включая YouTube, пишет издание.

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Специалисты Owl & Co. учли, например, аудиторию популярного китайского приложения Ximalaya. Владельцы приложения сейчас ведут переговоры о его продаже за 2,4 миллиарда долларов компании Tencent Music Entertainment.

Доминирующей платформой для прослушивания подкастов во всем мире стал YouTube. На самом популярном видеохостинге более миллиарда человек ежемесячно смотрят подкасты, сообщило Bloomberg со ссылкой на Edison Research.

Owl & Co. рассчитала продажи на YouTube, изучив, сколько времени люди тратят на просмотр подкастов и оценив количество зрителей по странам. Аналитики компании также проверили цифры, полученные от крупных компаний, занимающихся подкастингом.

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На рекламу приходится подавляющая часть дохода подкастеров, еще часть приносит подписка. Однако пока в статистике не учтены живые выступления, например, серия мероприятий под названием «Остальное — политика» на лондонской «Арене O2». На эти выступления были проданы все билеты, пишет Bloomberg.

Культурное влияние рынка показало себя во время президентских выборов в США, которые издание назвало «выборами подкастов». Дональд Трамп часто выступал в программах вроде подкаста The Joe Rogan Experience, напомнили журналисты.

Организаторы премии «Золотой глобус» недавно заявили, что собираются с 2026 года присуждать премию в отдельной номинации «Лучший подкаст». В шорт-лист должны попасть шесть шоу, критерии организаторы собирались объявить позднее.

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