Всплеск Covid-19 зафиксировали в Гонконге и Сингапуре

В Азии растет заболеваемость Covid-19. На фоне резкого увеличения числа заражений власти Гонконга и Сингапура заявляют о новой волне заболевания. В обоих мегаполисах фиксируют максимальные значения по заболеваемости ковидом за год — как по числу тяжелых случаев, так и по уровню вирусной нагрузки, пишет Bloomberg.

В Гонконге, по данным Центра охраны здоровья, доля положительных тестов на Covid-19 среди респираторных образцов достигла самой высокой отметки за последний год. Местные СМИ, ссылаясь на Центр охраны здоровья, пишут, что различные показатели по заболеваемости ковидом растут с середины марта. На данный момент они превышают пиковые значения августа прошлого года, но все еще остаются ниже показателей последних двух лет.

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Количество тяжелых случаев, включая летальные исходы, также достигло максимума примерно за год — 31 случай за неделю, завершившуюся 3 мая. Кроме того, как пишет агентство, вирус в большом количестве находят в сточных водах — это один из индикаторов скрытого распространения инфекции. Медики отмечают рост обращений и госпитализаций, особенно среди пожилых людей и тех, кто не получил бустерную дозу вакцины.

В Сингапуре складывается похожая ситуациях. Там количество новых случаев за неделю выросло почти на треть — до 14200, а число госпитализаций увеличилось на 30%. Министерство здравоохранения Сингапура впервые за год выпустило обновление по статистике. Bloomberg поясняет, что обычно власти так делают только в случае значительного ухудшения ситуации.

Однако, несмотря на рост, в ведомстве подчеркивают, что новые штаммы не выглядят более заразными или опасными, чем циркулировавшие во время пандемии. В Минздраве Сингапура добавили, что причиной всплеска может быть снижение коллективного иммунитета.

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Рост заболеваемости Covid-19 фиксируют и в других странах региона. Так, в Китае, по данным национального центра по контролю заболеваний, в апреле удвоилось число положительных тестов на Covid среди пациентов больниц. Департамент по контролю и профилактике заболеваний Таиланда сообщил о двух кластерных вспышках заболевания в этом году, причем число случаев возросло после ежегодного апрельского фестиваля Сонгкран, который собирает толпы людей.

На фоне нового всплеска Covid-19 власти призывают граждан проявлять осторожность: носить маски и использовать антисептики, но о локдаунах речи пока не идет.