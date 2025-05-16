Всплеск Covid-19 зафиксировали в Гонконге и Сингапуре

В Азии растет заболеваемость Covid-19. На фоне резкого увеличения числа заражений власти Гонконга и Сингапура заявляют о новой волне заболевания. В обоих мегаполисах фиксируют максимальные значения по заболеваемости ковидом за год — как по числу тяжелых случаев, так и по уровню вирусной нагрузки, пишет Bloomberg.
В Гонконге, по данным Центра охраны здоровья, доля положительных тестов на Covid-19 среди респираторных образцов достигла самой высокой отметки за последний год. Местные СМИ, ссылаясь на Центр охраны здоровья, пишут, что различные показатели по заболеваемости ковидом растут с середины марта. На данный момент они превышают пиковые значения августа прошлого года, но все еще остаются ниже показателей последних двух лет.
Количество тяжелых случаев, включая летальные исходы, также достигло максимума примерно за год — 31 случай за неделю, завершившуюся 3 мая. Кроме того, как пишет агентство, вирус в большом количестве находят в сточных водах — это один из индикаторов скрытого распространения инфекции. Медики отмечают рост обращений и госпитализаций, особенно среди пожилых людей и тех, кто не получил бустерную дозу вакцины.
В Сингапуре складывается похожая ситуациях. Там количество новых случаев за неделю выросло почти на треть — до 14200, а число госпитализаций увеличилось на 30%. Министерство здравоохранения Сингапура впервые за год выпустило обновление по статистике. Bloomberg поясняет, что обычно власти так делают только в случае значительного ухудшения ситуации.
Однако, несмотря на рост, в ведомстве подчеркивают, что новые штаммы не выглядят более заразными или опасными, чем циркулировавшие во время пандемии. В Минздраве Сингапура добавили, что причиной всплеска может быть снижение коллективного иммунитета.
Рост заболеваемости Covid-19 фиксируют и в других странах региона. Так, в Китае, по данным национального центра по контролю заболеваний, в апреле удвоилось число положительных тестов на Covid среди пациентов больниц. Департамент по контролю и профилактике заболеваний Таиланда сообщил о двух кластерных вспышках заболевания в этом году, причем число случаев возросло после ежегодного апрельского фестиваля Сонгкран, который собирает толпы людей.
На фоне нового всплеска Covid-19 власти призывают граждан проявлять осторожность: носить маски и использовать антисептики, но о локдаунах речи пока не идет.