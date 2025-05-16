Власти США раздумывают над проведением реалити-шоу для иммигрантов

Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность проведения реалити-шоу для иммигрантов, в рамках которого они будут соревноваться за право получить гражданство страны. Об этом со ссылкой на текст программы шоу и комментарии пресс-службы министерства сообщает The Wall Street Journal.

Идею для шоу предложил продюсер и сценарист Роб Ворсофф, который, как отмечают журналисты, приехал в США из Канады. Он надеется, что шоу продемонстрирует зрителям ценность американского паспорта. Пресс-секретарь министра внутренней безопасности Триша Маклафлин отметила, что уже обсуждала концепцию шоу с его автором.

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Маклафлин отметила, что идея шоу пока находится «на ранних стадиях проверки», а министр Кристи Ноэм не читала ни одного из предложенных сценариев. Отсутствие контактов с политиком подтвердил и Ворсофф. Он отметил, что уже получил положительные отзывы на свою идею из министерства.

Продюсер отвергает обвинения в том, что его концепцию можно назвать «Голодными играми для иммигрантов». Он отмечает, что выбывших участников не будут депортировать из страны, а само шоу будет выявлять степень интегрированности в американское общество.

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The Wall Street Journal со ссылкой на текст с описанием концепции шоу отмечает, что среди конкурсов могут быть соревнования по добыче золота в шахте в Сан-Франциско и командной сборке шасси на конвейере в Детройте. Вести шоу, по задумке авторов, должен известный натурализованный американец, в их числе журналисты называют Софию Вергару, Райана Рейнольдса и Милу Кунис.

В публикации отмечается, что Ворсофф предлагал свои шоу министерству внутренней безопасности и при Бараке Обаме и Джо Байдене. Об их концепциях The Wall Street Journal не сообщает.