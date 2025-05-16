Спецпосланник Трампа учился международной дипломатии по фильмам Netflix

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф набирался знаний о международной дипломатии из документальных фильмов о мировых конфликтах на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сам Уиткофф рассказал в интервью журналу The Atlantic.

По данным журнала, Уиткофф не имеет ни дипломатического образования, ни опыта в международной политике. Сообщается, что при заключении сделок по таким сложным вопросам, как война между Россией и Украиной или иранская ядерная программа, он полагается на интуицию, опыт ведения сделок в недвижимости и дружбу с Трампом.

По словам спецспосланника, в последние месяцы он прочитал множество книг и посмотрел документальные фильмы на Netflix, в том числе сериал «Поворотный момент: Война во Вьетнаме». Уиткофф, как и сам Трамп, считает, что отсутствие профильного опыта может стать преимуществом и помочь добиться успеха там, где «профессионалы потерпели неудачу», пишет журнал.

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Ранее спецпосланник президента США сообщил, что 16 мая вместе с госсекретарем Марко Рубио отправится в Стамбул — на следующий день после запланированных, но перенесенных прямых переговоров между Россией и Украиной. Стало известно, что президент Украины Зеленский отказался лететь в Стамбул после того, как туда не прибыл Владимир Путин. Он также заявил, что украинская делегация встретится с представителями США, но без участия главы СБУ и начальника Генштаба.

Дональд Трамп тоже не приехал в Стамбул и отметил, что США не ожидают значительного прогресса в российско-украинских переговорах. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — заявил республиканец.

Газета Financial Times со ссылкой на источник, в свою очередь, сообщила, что несмотря на отсутствие Путина на переговорах с Украиной, Уиткофф по-прежнему намерен отправиться в Турцию 16 мая. По данным источников Reuters, в состав американской делегации должен войти и другой спецпосланник президента США — Кит Келлог.

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Инициатором возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле выступил Владимир Путин. Зеленский в ответ заявил, что 15 мая будет лично ждать Путина в Турции. «Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут» — говорил он.

Зеленский также подчеркнул, что «нет смысла затягивать убийства» и Украина ждет «полного и длительного» прекращения огня, чтобы «дать необходимую основу дипломатии».



