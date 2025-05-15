СМИ рассказали о секретной военной базе США подо льдами Гренландии

Американская газета The Wall Street Journal раскрыла подробности о расположенной под толщей льда в Гренландии американской секретной военной базе Camp Century, заброшенной еще во времена холодной войны.

Camp Century представляет собой целый комплекс, рассчитанный на хранение 600 баллистических ракет средней дальности. База построена на глубине 30 метров под поверхностью льдов, покрывающих Гренландию. Ее энергоснабжение осуществлялось ядерным реактором. Согласно плану сооружения, опубликованному изданием, на базе, кроме технических помещений, есть театр, часовня, спортзал, библиотека, столовая и командный пункт.

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По данным WSJ, Camp Century построили в 1959 году. Предполагалась, что она станет сверхсекретным полигоном для испытаний возможностей по развертыванию ядерных ракет в Арктике. План строительства базы предполагал прокладку сети туннелей подо льдами Гренландии. Однако позже проект был признан невыполнимым из-за постоянного движения ледяного покрова острова.

В 1967 году американские военные прекратили эксплуатацию базы и покинули ее. Ядерный реактор, который обеспечивал энергоснабжение комплекса, они демонтировали и забрали с собой. В то же время на базе остались тысячи тонн отходов, включая радиоактивные.

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На тот момент аналитики Пентагона посчитали, что оставленный ими секретный комплекс и отходы навечно останутся погребены под ледяным покровом Гренландии. Однако это оказалось не так. В 2016 году ученые провели исследование и пришли к выводу, что из-за глобального потепления и вызванного им таяния льдом сооружения базы полностью окажутся на поверхности острова к 2100 году. Позже этот прогноз был пересмотрен и специалисты заявили, что для выхода Camp Century потребуется больше времени.