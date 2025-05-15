Новая часть «Пункта назначения» стала лучшей в серии

Фильм «Пункт назначения: Узы крови» еще не вышел на большие экраны, но уже впечатлил критиков. Картина получила 95% «свежести» на Rotten Tomatoes и была названа «лучшей в серии» за удачный сценарий, проработанных персонажей и баланс между классикой и новыми идеями.

«Учитывая, что хоррор-франшизы постоянно возрождаются из мертвых, „Узы крови“ — один из самых свежих фильмов, что мы видели за последнее время. Это идеальное сочетание возвращения к основам и чего-то нового, пропитанного кровью и хрустом ломающихся костей», — написала Эмма Кили из Collider.

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На данный момент на Rotten Tomatoes опубликованы лишь несколько негативных отзывов. В них критики признают, что фильм доставляет удовольствие, но упрекают его в «неразвитом сюжете» и отмечают, что в нем всего три действительно запоминающиеся сцены.

«Этот тот же самый фильм „Пункт назначения“, который вы видели раньше», — считает Эндрю Салазар из Discussing Film.

До выхода «Уз крови» самой высоко оцененной частью франшизы была пятая, набравшая 63% на Rotten Tomatoes. Премьера нового фильма «Пункт назначения: Узы крови» состоится в кинотеатрах 16 мая. Режиссерами выступили Адам Стайн и Зак Липовски, сценарий написали Гай Бусик и Лори Эванс Тейлор.

По данным Deadline, шестая часть может установить рекорд по кассовым сборам среди всех фильмов серии. Ожидается, что за первые выходные в американском прокате она соберет от 35 до 40 миллионов долларов США. Для сравнения, наилучший старт ранее показала четвертая часть, заработавшая 27,4 миллиона долларов США за три дня. Общие мировые сборы всех фильмов франшизы уже превышают 666 миллионов долларов США.

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Новая глава станет сюжетным продолжением четвертой части «Пункта назначения». По сюжету 18-летнюю студентку колледжа по имени Стефани преследуют страшные видения, и в поисках ответов она обращается к своей бабушке Айрис. В 1968 году Айрис сама пережила похожие видения и спаслась во время пожара в рушащемся небоскребе, выведя из здания несколько человек. Но судьба наказала выживших страшными способами. Айрис записала свои методы борьбы с роком в тайную книгу, и теперь Стефани предстоит разгадать ее секреты, чтобы остановить цепочку смертей и спасти оставшихся родственников.

В фильме снялись Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Ричард Хармон, Оуэн Патрик Джойнер, Анна Лор, Брек Бэссингер и Тони Тодд.



