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Криминал

СМИ: причиной гибели девушки у бара в Перми стало падение с крыши

2 минуты чтения 16:51

Девушка, чье тело нашли на пиках забора у бара в Перми, предположительно поднялась на второй этаж здания и вышла на крышу пристроя, откуда впоследствии упала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, одна из рассматриваемых версий предполагает, что девушка пришла в бар, почувствовала недомогание и поднялась на второй этаж здания. Там, как отмечается, находится окно, через которое можно попасть на крышу пристроя.

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«Сейчас рассматривается версия падания с крыши», — заявил осведомленный источник.

Тело 18-летней местной жительницы было найдено в микрорайоне Закамск в Перми в ночь на 11 мая. Труп девушки висел на острых пиках забора возле одного из местных баров. По факту произошедшего Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Следователи изъяли видео с камер наблюдения и сообщили, что допрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.

«В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации», — рассказали в Следственном комитете.

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Согласно предварительным данным, вечером 10 мая девушка пришла в развлекательное заведение вместе с подругой. По информации Telegram-канала «Новости России 18+», после выхода из заведения за ней якобы проследовали трое мужчин. В то же время 59.ru, ссылаясь на комментарии в сети, сообщил, что девушку якобы увезли двое иностранцев.

Сестра погибшей, в свою очередь, рассказала, что тело девушки нашли в неестественной позе, с расстегнутой одеждой, что может указывать на насильственный характер произошедшего.

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