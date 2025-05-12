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Криминал

Насаженное на пики забора тело девушки нашли около бара в Перми

2 минуты чтения 16:53

В микрорайоне Закамск в Перми в ночь на 11 мая нашли труп девушки, насаженный на пики забора. СМИ и телеграм-каналы, ссылаясь на очевидцев и родных погибшей, пишут, что, вероятно, ее пытались изнасиловать. В Следственном комитете сообщили, что начали проверку и завели уголовное дело по статье об убийстве. 

Погибшую девушку звали Надежда, ей было 18 лет, пишет портал 59.ru со ссылкой на ее родных и знакомых. По их словам, Надежда раньше жила в селе Мокино Нытвенского округа, но недавно устроилась на работу к своему брату в Перми.

У Надежды также был молодой человек, который сейчас проходит срочную службу в армии. «Парню сообщили первому. Он был в истерике, когда узнал. После второго звонка от мамы он немного успокоился», — рассказала изданию знакомая погибшей.

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Как сообщается, забор, на котором нашли тело девушки, стоит примерно в полуметре от одноэтажного бара. В самом бере корреспонденту 59.ru рассказали, что камер видеонаблюдения именно в том месте нет, они стоят только на входе.

Телеграм-канал «Новости России 18+» со ссылкой на анонимных очевидцев сообщает, что в ту ночь Надежда отдыхала в баре с подругой, а когда девушка вышла на улицу, то следом за ней якобы вышли трое парней. 

«Когда подруга обратилась за помощью к парням, которые находились на танцполе — они сказали, что переживать не стоит, сейчас ее трахнут и привезут обратно», — говорится в сообщении. В то же время 59.ru, ссылаясь на комментарии в сети, пишет, что Надежду якобы увезли двое иностранцев. 

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«Пока нет точной информации, что конкретно произошло в тот вечер. Но я могу предположить, что ее увезли какие-то мужчины и, возможно, изнасиловали, так как у нее была расстегнута ширинка. Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама бы она так не смогла бы повиснуть», — рассказала «Комсомольской правде» сестра погибшей Полина.

В Следственном комитете по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. (ч. 1 ст. 105 УК). «В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Там также говорится, что следователи изъяли видео с камер наблюдения и продолжают допрашивать свидетелей и очевидцев.

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