Мужчины теряют позиции в образовании и на рынке труда в США

В США усиливается разрыв между мужчинами и женщинами в сфере образования и занятости. Исследования, как пишет The New York Times, показывают, что мальчики и молодые мужчины все чаще оказываются в невыгодном положении: они отстают в учебе, реже поступают в колледжи и медленнее включаются в взрослую жизнь.

Так, если в 1960 году в американские колледжи поступали 54% выпускников школ, то сейчас — около 57%. При этом за то же время показатели девушек выросли с 38% до 66%. Девушки стабильно опережают юношей по уровню академической успеваемости: они лучше сдают тесты по чтению, чаще заканчивают школу в срок, их реже отстраняют от занятий. Как показывают опросы, девушки получают более высокие средние баллы и чаще становятся «любимицами учителей».

На рынке труда также наблюдается гендерный разрыв. Доля трудоустроенных или ищущих работу мужчин в возрасте 25–54 лет снизилась: в 1975 году таких было 94%, а сегодня — 89%. У женщин, наоборот, этот показатель вырос с 55% до 78%. Кроме того, за последние 20 лет медианная зарплата женщин увеличилась на 19%, а у мужчин — только на 7%. Хотя женщины в среднем по-прежнему зарабатывают меньше мужчин.

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«Современная американская экономика не поощряет многие характеристики, связанные с мужчинами и мужественностью, и есть ощущение, что эти тенденции сохранятся в будущем», — пояснил профессор социологии в Стэнфорде Робб Уиллер.

Одним из факторов, как отмечает издание, является изменение структуры экономики. Раньше мужчины доминировали в сфере физического труда, который сейчас все больше становится автоматизированным или уходит за границу. При этом женщины все больше доминируют в сфере услуг, где традиционные «мужские» качества не дают преимуществ.

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Психологи и исследователи считают, что современные социальные ожидания также играют роль. Девочек поощряют к учебе, лидерству и самореализации. Мальчиков же чаще воспринимают как «проблемных», а их поведение чаще считается нарушающим общепринятые нормы.

Многие молодые мужчины чувствуют себя оторванными от реальности и ненужными, подчеркивает издание. Почти каждый пятый американец в возрасте от 25 до 34 лет живет с родителями, среди мужчин таких больше, чем среди женщин.

Кроме того, мальчикам примерно в два раза чаще, чем девочкам, ставят диагнозы СДВГ или аутизм, хотя эксперты предупреждают, что у девочек эти расстройства могут диагностироваться не так часто, так как симптомы у них могут проявляться несколько иначе. В то же время девочки чаще страдают от тревожности и депрессии.