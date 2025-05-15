На улетевшем в глубокий космос зонде запустили не работавшие 20 лет двигатели

Команда миссии «Вояджер–1», управляющая самым удаленным от Земли космическим аппаратом, смогла запустить отключившиеся 20 лет назад основные рулевые двигатели этого межпланетного зонда. Двигатели перестали работать в 2004 году и были признаны непригодными, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Вояджер–1» сейчас находится на расстоянии около 25 миллиардов километров от нашей планеты, далеко за пределами орбиты Плутона и границы гелиосферы. «Вояджер–1» был запущен NASA в 1977 году, почти одновременно с аппаратом-близнецом «Вояджер 2», который сейчас удален от Земли примерно на 21 миллиард километров.

Инженеры лаборатории реактивного движения NASA начали пытаться возвращать к рабочему состоянию основные рулевые двигатели, поскольку в топливных трубках резервных двигателей, по сведениям ученых, «накопился осадок». Осадок был способен вывести их из строя уже этой осенью, сообщило NASA.

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«Вояджер–1» сейчас движется со скоростью более 60 тысяч километров в час, быстрее, чем аппарат-близнец. Рулевые двигатели нужны для управления креном при вращении зонда вокруг своей оси, чтобы антенна оставалась направленной на Землю. Невозможность починить эти двигатели непосредственно угрожала миссии, уточнили в Управлении по аэронавтике.

Основные двигатели «Вояджер–1» перестали работать из-за потери питания в двух небольших нагревателях, объяснили инженеры. Руководитель миссии Карим Бадаруддин предположил, что 20 лет инженеры «не думали, что “Вояджеры” будут продолжать полет еще 20 лет».

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В Лаборатории предположили, что некая помеха привела выключатель нагревателей в неправильное положение. Они отправили команду на включение, и температура в нагревателях начала расти.

«Это было еще одно чудо, спасшее “Вояджер”», — сказал представитель Лаборатории реактивных технологий Тодд Барбер.

Инженеры успели починить двигатели до 4 мая, когда передающая команды обоим зондам «Вояджер» антенна отключилась на несколько месяцев ради модернизации.

Аппаратура зондов работает на плутонии-238, а двигатели — на жидком гидразине. Создатели аппаратов рассчитывали, что запасов энергии хватит до 2030 года. Чтобы покинуть Солнечную систему, аппаратам, вероятно, придется преодолеть гипотетически существующую сферу из ледяных частиц, называемую Облако Оорта. До внутренней границы сферы со скоростью «Вояджера–1» надо лететь около 300 лет. Сигнал с Земли идет до каждого из аппаратов около 23 часов, уточнило NASA.