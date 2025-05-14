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Мир

Победитель лотереи на миллионы евро нашелся только спустя год после выигрыша

2 минуты чтения 15:55 | Обновлено: 15:56

В немецком Гамбурге победитель лотереи угадал семь цифр и выиграл 2,48 миллиона евро, однако явился за выигрышем не сразу, а спустя год. Найти и оповестить участника лотереи о победе было невозможно, так как билет разыгран анонимно, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на организаторов розыгрыша из Lotto Hamburg.

Оказалось, что победитель потерял выигрышный лотерейный билет. Имя и пол обладателя приза не разглашаются, пишет Deutsche Welle. У победителя было три года, чтобы обратиться к организаторам и потребовать приз, сослались журналисты на правила лотереи.

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В мае прошлого года будущий победитель отметил семь цифр на билете международной европейской лотереи «Евроджекпот», поставив галочку в поле «Игра 77», сообщил таблоид Bild. Аноним уведомил об участии приемную комиссию лотереи в районе Вандсбек города Гамбурга. Совпали все семь цифр, человек смог претендовать на главный приз, пишет Bild.

Обладатель приза нашел билет случайно, во время уборки весной 2025 года, сообщил немецкий таблоид.

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В прошлом году в Германии лотерейные билеты купили около 6,7 млн человек, пишет Deutsche Welle. В розыгрыше «Евроджекопота» участвуют 18 стран — Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция, Чехия и Эстония. В России лотерея не проводится.

На Новый год медсестра из американского штата Вирджиния выиграла в лотерею миллион долларов. Она купила билет, вложила в домашнюю Библию и забыла о покупке. Женщина вспомнила о билете спустя несколько недель, увидев выпуск новостей с сюжетом об итогах новогоднего розыгрыша. Медсестра достала из книги листок, сопоставила числа на нем с выигрышной комбинацией и связалась с организаторами.

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