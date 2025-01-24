Я зарабатываю до миллиона рублей в месяц

Мы с мужем не считаем деньги и все пускаем в дело. Если бы меня не устраивал мой доход, я бы с этим что-то сделала

38-летняя Анастасия уже 15 лет ведет мероприятия, от небольших свадеб до корпоративов и выездов на несколько тысяч человек. Анастасия — одна из самых высокооплачиваемых ведущих в городе: в месяц она может заработать почти миллион рублей. Анастасию ее доход устраивает, однако и она нашла бы, куда потратить лишние несколько сотен тысяч рублей. «Холод» публикует 10-й материал новой рубрики «Потрачено», в которой рассказывает о финансовой жизни россиян из разных регионов России.

Информация о заработке и тратах описана со слов героини.

Имя, фамилия: Анастасия (имя изменено по просьбе героини)

Возраст: 38 лет

Город: один из городов Центральной России

С кем живу: муж и собака

Должность и сфера: ведущая мероприятий

Доходы: до 900 тысяч рублей (зависит от количества мероприятий)

Жилье

Мы с мужем Мишей (имя изменено) снимаем двушку, 80 квадратов, за смешные деньги — 10 тысяч рублей в месяц. Квартира была без мебели, поэтому мы сторговались с хозяином на эту сумму, и больше шести лет он ее не поднимает. За коммуналку платим шесть-семь тысяч рублей ежемесячно.

У нас чудесный район: буквально в трех минутах находится центральный парк, причем его дикая часть, которую я люблю. Гуляем там с нашей собакой.

Однако с инфраструктурой тут все печально. На огромный район из новостроек есть всего три магазина, причем посредственных, и ни одной кофейни. Недавно установили киоск с мороженым, и мы подумали: «Ничего себе!» До нормального магазина идти пешком минут 15. Общественного транспорта — тоже нет, а машину мы продали, потому что здесь ее негде припарковать. Поэтому я катаюсь на такси — если без пробок, до центра спокойно доезжаешь за 15 минут.

О том, чтобы купить квартиру, мы никогда не думали. У нас нет такой потребности, мы хотим построить дом.

Работа

Я веду мероприятия с 2010 года, уже 15 лет, и вся ивент-сфера города меня знает. У нас мало ведущих, которые подстраиваются под разные задачи, но я многоформатна: могу провести мероприятие и на шесть человек, и на 10 тысяч — корпоративы, юбилеи, конференции — что угодно, кроме детских праздников. Чаще всего — свадьбы.

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Я сначала знакомлюсь с парой и только потом подписываю договор: не только они меня выбирают, но и я их. Если пара приходит и говорит: «У нас родственники отстой, мы их позвали только потому, что нас родители заставили», — я скажу «до свидания». Деньги играют важную роль в моей жизни, но не такую, как раньше. Я научилась ценить себя.

Я веду свадьбы, которые стоят от миллиона — а чем выше сегмент, тем меньше отживших традиций. Поэтому в белых пышных платьях у меня практически не женятся: в этом сезоне была только одна такая девочка. Жених больше не носит бутоньерку, потому что это стало моветоном. Никто не пьет из туфли. Раньше была традиция собирать деньги на мальчика или на девочку — на кого больше соберут, тот и будет первенцем. Сейчас мы проводим сбор пару раз в год, если гости сильно просят.

Однако букет продолжают бросать. Это неубиваемая традиция — она лайтовая, не кринжовая, ее все ждут. В этом году на одной из свадеб было наоборот: мальчишки ловили букет для своих дам.

У меня на свадьбах гости пьют очень мало. Но бывает всякое: в том году пьяный гость подошел к организатору и облил его колой. Гостя на такси отправили домой.

Курьезы происходят постоянно. Однажды я вела мероприятие, а все мальчишки сорвались и убежали из зала. Мне потом рассказали, что на улице, оказывается, дрались три бездомных, двое против одного. Мои гости решили, что надо ему помочь — но этот один навалял и тем двоим, и моим гостям, и тогда уже все остальные включились в драку. А у моей подруги-ведущей все гости тоже передрались, и свадьба закончилась салютом на фоне шести машин полиции.

В другой раз у меня на мероприятии сгорело оборудование, а мы были за городом. Пока моя команда решала проблему, я целый час развлекала гостей, чтобы они ничего не заметили. Кажется, половина седых волос у меня оттуда.

Стиль жизни

Распорядок дня каждый раз разный. Для меня нормально проснуться в пять часов вечера, если на этот день ничего не запланировано. Но иногда клиенты назначают встречи на 10 утра.

Я беру в день только одно мероприятие, чтобы не разрываться и не переживать из-за опозданий.

В день мероприятия в 9 часов утра ко мне приезжает стилист. В 12 часов он заканчивает с прическами и макияжем, и я выдвигаюсь на площадку. За два часа до начала я всегда на месте, чтобы настроиться. Вначале я безумно волнуюсь, до тошноты — иногда даже не могу есть. В 15 часов нужно встречать гостей. К этому моменту накрывает адреналин, и я уже на коне — делюсь драйвом. Через час начинается само мероприятие. Все время я провожу с гостями, в перерывах на танцы ухожу в курилку, хотя не курю, и там тоже общаюсь с гостями.

В день мероприятия я работаю с 9 утра до 11 вечера — получается минимум 14 часов. Раньше я приходила домой и два часа просто сидела с бокалом вина и втыкала в стену. Теперь я умею возвращать потраченную энергию. Для этого я прощаюсь с каждым гостем лично — мы благодарим друг друга, смеемся, обнимаемся. Иной раз меня это так подпитывает, что после мероприятия на три часа ухожу с собакой в парк — нужно выплеснуть энергию.

На шестичасовое мероприятие уходит шесть часов подготовки. Если я веду церемонию, то добавляю еще минимум четыре часа. Количество мероприятий зависит от сезона — он начинается после поста и заканчивается в середине октября. У меня заняты некоторые будни и все выходные, а готовиться я начинаю в среду.

В августе свадьбы могут идти каждый день, с 1 по 8, — к ним я готовлюсь в июле. Я беру максимум 12 заказов в месяц, иначе просто умру.

В январе и феврале бывает одна-две свадьбы, но зимой продолжаются корпоративы и дни рождения. Еще я трачу время на рекламу, встречи с парами и агентствами, придумывание новых проектов. Если это посчитать, окажется, что я вообще не отдыхаю.

Личный доход

За одно мероприятие я могу получить 90 тысяч рублей — это чисто мой гонорар, без зарплаты диджея и аренды оборудования. За корпоратив я зарабатываю чуть-чуть поменьше, 70 тысяч. На фестивалях тоже 70 — но там надо полтора часа постоять на сцене, а заплатят столько же. Я из тех людей, кто думает: «Чем меньше ты считаешь деньги, тем больше их у тебя», — поэтому до сих пор не считала свой доход. Наверное, я зарабатываю в месяц минимум 180 тысяч, если веду два мероприятия. Максимум, когда бывает 12 мероприятий, получается 900 тысяч в месяц.

Из девочек я получаю больше всех в своем городе. Мальчишки есть дороже: ведущие моего уровня стоят тысяч 110–120. Да, в этой сфере жесткая дискриминация. Еще у нас в городе есть пара топчиков, которые уже активно работают в Москве, но здесь соглашаются поработать за 300 тысяч.

Однако не все заработанные деньги остаются мне: часть из них расходуется на костюмы. Надо иметь нехилый гардероб, чтобы подстраиваться под события — потому что одно в стиле бохо, другое в классическом, а третье в стиле ренессанса.

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Зато я могу сэкономить на прическах и макияже. У менять есть небольшой блог на три тысячи человек. Иногда достаточно отметить специалиста и заплатить за расходники, чтобы он сделал мне прическу или макияж. Если бы я платила полную стоимость, то тратила бы каждый раз семь-восемь тысяч, а так трачу две.

У меня есть дополнительные источники дохода. Иногда меня приглашают спикером на мероприятия — за лекцию могу заработать 10 тысяч. Еще я учу людей выступать на публику: есть групповые и индивидуальные. На индивидуальных занятиях зарабатываю четыре тысячи в час. Сейчас у меня есть две ученицы, с которыми я занимаюсь раз неделю. В месяц получается 36 тысяч.

Сколько получается в сумме с учетом всех источников дохода, я без понятия. Могу в одном месяце взять две группы, а в следующем сказать: «Ай, все, идите вы, не хочу». Например, я планировала в ноябре взять группу и заработать с нее 200 тысяч, но в итоге передумала, потому что мне стало лень.

В июле-августе, когда я активно работаю на мероприятиях, учеников не беру — просто некогда ими заниматься. Но я не выстраиваю свой доход вокруг дополнительного заработка. Это скорее блажь, и я эти деньги никогда не трачу ни на что полезное: «О, четыре тысячи, пойду проем».

Семья

Мы с мужем познакомились еще в университете: на первом курсе играли в одном студенческом театре, потом он женился, потом развелся, а на моем пятом курсе мы случайно столкнулись и как-то все завязалось.

У нас есть общий бюджет: это то, что зарабатывает муж, и мой личный. Миша тоже ведущий и получает за мероприятие 90 тысяч, как и я. В месяц зарабатывает как повезет: в этом году вел чуть меньше меня, а раньше все время вел больше. Я даже не считаю его деньги, потому что он закрывает все мои потребности — надо что-то, он мне дал.

Сейчас Миша постепенно уходит из ведения. Мы все в какой-то момент уходим, потому что на рынке мероприятий можно работать, пока ты молодой, красивый и у тебя полно энергии.

Для него работа превратилась в рутину, а вот рыбалка его увлекает. Он решил производить рыбную прикормку для рыбаков, чтобы постоянно ездить на соревнования, тестировать прикормку и еще больше рыбачить. Миша открыл маленькую фабрику — это арендованное помещение, где стоят станки и работают сотрудники. Он торгует на «Озоне» — в месяц получается 300 тысяч прибыли. Однако бизнес пока находится на этапе становления, поэтому он всю прибыль вкладывает в развитие и мы с этого магазина ничего не имеем.

Родители у нас в целом самостоятельные. Папа работает, мама уже на пенсии и параллельно там делает всякое несерьезное… Когда она просит, мол, Насть, надо денег скинуть, я скидываю. В том месяце она котел меняла, 30 тысяч ей потребовалось. А так в основном где-то на телефон просит положить, где-то какие-то продукты купить.

Ежедневные траты

Муж покупает все продукты, платит за квартиру и коммуналку. Когда мы ходим в рестораны вдвоем, платит он. Если мне надо куда-то уехать, Миша дает деньги. Наверное, тысяч 130 в месяц он тратит на нас. А я трачу на себя.

Одежда — серьезная статья расходов для меня. Нетривиальный костюм для мероприятий стоит минимум 15 тысяч — а я не могу купить обычный, потому что такой же мог бы попасться у гостя. У меня есть знакомый стилист со своим шоу-румом. Она периодически звонит: «Настя, я нашла для тебя хорошее, приходи». Последний раз я отнесла ей 25 тысяч. В остальном покупаю в инстаграме, полюбила российские бренды. В сезон я добавляю шесть-семь новых образов.

Туфли заканчиваются все время — это, считай, расходники. Два-три мероприятия, особенно за городом, и кто-нибудь наступит на ногу или каблук застрянет между досками.

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В прошлом году я массово купила туфли на «Вайлдберриз» — недорогие лодочки, чисто чтобы были. Отдала 30 тысяч. Иногда я беру туфли тысяч за 15, если они прям нравятся. Но дорогие туфли уходят еще раньше, чем дешевые, а терять их обидно. Можно купить кроссовки, если подходят к образу — они, конечно, будут подороже, но и прослужат подольше. Обычно я меняю несколько образов за одно мероприятие, поэтому нужно несколько пар обуви.

Еще у меня есть помощница, но мы работаем по бартеру. Она выполняет задачи, которые я не хочу, — делает рассылки агентствам и бывшим клиентам, размещения на порталах. А я занимаюсь с ней речью.

Я не знаю, сколько уходит на супермаркеты — там цены какие-то бешеные, поэтому предпочитаю, чтобы Мишка тратил. В основном готовит муж, но раз в неделю мы точно заказываем доставку. Получается не меньше 60 тысяч на двоих.

Но я постоянно не дома, поэтому ем в кафе и ресторанах. В лучшем случае это бизнес-ланч рублей за 700, в худшем я обедаю минимум на полторы тысячи. В месяц на еду вне дома у меня уходит минимум 50 тысяч. А если я еду с подружкой в Питер поесть, мы за два дня только на еду убиваем 70 тысяч.

Еще я ежедневно выпиваю пару чашек кофе. Это 600 рублей в день, или где-то 18 тысяч в месяц.

Некоторые продукты я покупаю редко. Например, дорогой алкоголь — потому что я все равно быстро напиваюсь, и мне достаточно бутылочки вина рублей за 700. Когда Миша берет дорогой вискарь, у меня аж внутри все скребется. Красную икру покупаю раз в месяц — это не то чтобы система, просто я на нее смотрю и каждый раз передумываю. Семгу я очень люблю, но покупаю редко — потому что если брать целую рыбину, первое время ешь ее с охотой, а потом забываешь про нее и она валяется. Чаще всего я просто заказываю семгу в ресторане.

Накопления и собственность

Вообще мы с Мишей лохи — деньги не откладываем и не инвестируем. Я пробовала инвестировать в 2021 году, а год спустя все мои иностранные акции заморозили. Я тогда потеряла всего 200 тысяч, хотя обычно люблю терять большие суммы. Но все равно сказала тогда: «Да в жопу ваши инвестиции!» — и больше не пробовала.

В собственности ничего большого у нас нет — только пара домов в деревне. Первый дом я получила, когда мама собиралась разводиться с папой. Она тогда покупала дом в деревне и сказала: «Я не хочу, чтобы он достался папе», — и предложила оформить его на меня. Второй дом в деревне я сама купила за 160 тысяч, но тоже там не живу.

Мы с мужем давно хотим построить свой дом. Пару лет назад даже разработали проект и купили участок. Отдали деньги, и уже на этапе переоформления нам говорят: «Ой, а вы знаете, что на этом участке нельзя строить? Он рядом с рекой, там водоохранная зона». В итоге вернули участок обратно, потеряли на этом 300 тысяч, потому что частично брали в ипотеку. Мы вообще любим терять деньги.

Еще есть пара машин, которые где-то как-то числятся. Машины обычные, старые. Они нужны Мише для работы, чтобы мальчишки возили товары на склады.

Досуг

Свободное время я провожу насыщенно — очень много тусуюсь с друзьями. У меня много подруг из разных сфер, поэтому хочется и здесь успеть, и там. Я чуть ли не каждый день участвую в каком-то движе. Бывает, встречаюсь со знакомыми ведущими на соседних банкетных площадках.

В нашем городе есть буквально пара барчиков, которые работают круглосуточно, и мы с друзьями ходим туда.

Мише, наоборот, комфортно посидеть дома — фильм посмотреть, в компьютер поиграть. Раньше я его вытаскивала в путешествия: я их финансировала из своих денег, а уже на месте платил он. Но сейчас Мишу засосал бизнес: он целыми днями тусуется на фабрике, бесконечно налаживает поставки, обновляет оборудование, решает вечные проблемы с сотрудниками. Поэтому я путешествую в основном сама — стараюсь раз в месяц куда-то вырываться.

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В начале ноября я была на слете на Домбае, курортном поселке на Кавказе. Мы собрались толпой ведущих, вроде поехали учиться, но по факту это была большая туса в горах.

В октябре я была в Дагестане, а в сентябре ушла в поход по Алтаю. В июле-августе работала, а в июне ездила с подружкой на неделю в Питер. В мае тоже куда-то ездила, но забыла, куда. В начале года дважды каталась на горнолыжку. Сейчас тоже планирую покататься на сноуборде — поеду на Архыз или Домбай.

До ковида я путешествовала только за границей, а потом обнаружила, что в России тоже есть много интересных мест. У меня появился список: надо было непременно изучить Кавказские горы, попасть на Северный Ледовитый океан и Байкал, посмотреть Калининград, Владивосток и Камчатку. Я побывала везде. Финальной точкой был Алтай — его я посетила в сентябре 2024 года.

Я вообще без понятия, сколько потратила за год на путешествия. На горнолыжку обычно уходит немного — тысяч 45. В Питере мы с подружкой за неделю потратили 120 тысяч на человека. Тур на Алтай стоил 65 тысяч — это недорого, с учетом того, сколько мы были там. За перелет до Новосибирска, откуда мы выезжали на Алтай, отдала 35 тысяч. Плюс за пару дней в Новосибе я десятку потратила на такси — потому что не знала, что на метро будет быстрее.

В Дагестане тратил в основном муж, а я туда возила группу. Небольшие суммы от каждого участника покрыли мои расходы.

Слетать на Домбай стоило примерно 60 тысяч, но еще тысяч 50 я слила на понты: обычно я заказываю в ресторанах что-то подешевле, но когда иду туда с другими ведущими, мне надо все самое дорогое. В том году на Камчатке я потратила 300 тысяч. Мы были там 10 дней, но арендовывали вертолеты. Остальные поездки выходили дешевле.

Главная финансовая задача

Главная финансовая задача сейчас — закрыть кредиты на Мишин бизнес. Он покупал всякие дробилки и мешалки. Не говорит мне, сколько брал кредитов, но, наверное, миллиона три. Недавно ему срочно нужны были деньги на какой-то аппарат, и я взяла 400 тысяч кредита на себя. Но такие мелкие кредиты мы быстро гасим, это не проблема.

Крупные покупки пока не планируем — сейчас весь акцент на Мишин бизнес. Года через полтора он начнет приносить доход, и тогда, безусловно, покупки будут. Мы все еще не отпустили идею про свой дом — как будто это что-то исконное, о чем все должны мечтать, да?

Пенсия

Я не думаю, что у меня будет пенсия как таковая — я на нее ни в коем случае не рассчитываю и даже не хочу думать о ее размере. Я прекрасно понимаю, что так или иначе мне ее будет мало. Поэтому на пенсии я планирую самой обеспечивать себя — это будет бизнес мужа или сама что-то придумаю.

Я надеюсь стать домохозяйкой. Думаю, буду жить в своем загородном доме, сделаю небольшой садик с цветами. Сейчас я цветы не сажаю, они у меня вообще не выживают, но почему-то на пенсии вижу себя с маленьким садиком. Еще у меня будет собака. Я буду путешествовать по мере возможности — открывать новые места или смотреть старые, в которых уже бывала, ностальгировать. Безусловно, это будет не пассивная старость — я уверена, что моей энергии хватит надолго.

Я люблю быть ведущей. Конечно, есть и недостатки — раз в месяц мне на мероприятии попадается какой-нибудь дебил, который напьется и ляпнет херню. Потом я месяц хожу и прокручиваю эту херню в голове. Понимаю, что это пьяный, глупый человек, но мой мозг не может выкинуть его слова. Наверное, в любой работе я найду, к чему докопаться и чем себя отравить. Поэтому, если бы я не старела, оставалась бы ведущей. Я пока не нашла такой же интересной и красивой сферы, где было бы так же много любви.

Ежемесячные расходы: – здоровье и красота: 30000–60000 рублей, зависит от количества мероприятий;

– транспорт (такси): 20000–25000 рублей;

– ежемесячные платежи по кредитам: Миша платит, берет кредиты на свой бизнес;

– сервисы: 2000 рублей;

– связь: 700 рублей;

– одежда: 25000 рублей;

– родителям: 5000 рублей;

– спорт: 10000 рублей;

– страховки: 1500 рублей;

– обучение: зависит от месяца. Я в последний раз купила наставничество за 200000, перед этим у меня был курс по речи за 70000, на Домбае обучение за 50000;

– книги: 4000 рублей;

– животные: в основном тратит муж, на еду собаке уходит около 12 тысяч в месяц;

– развлечения: от 10000 рублей;

– кофейни: 18000 рублей;

– еда вне дома: 35000 рублей;

– путешествия: от 50000 рублей.

Блиц

Какое у вас вообще отношение к деньгам? Легкое, я их практически не считаю. Все, что захочу, у меня так или иначе будет. А деньги приходят и уходят. Если есть — классно, если нет — надо чуть-чуть подождать.

Считаете ли вы свой доход достойным? Я однозначно могла бы получать гораздо больше. Мой доход мог быть стать системным и более понятным. Однако мне все нравится — я считаю, что у меня комфортный доход. Если бы он меня не устраивал, я бы с этим что-то делала.

На что не хватает дохода? На путешествия. Если бы у меня было еще больше денег, я бы чаще куда-то уезжала. Еще я бы чаще позволяла себе вольности — например, потратить 500 тысяч на шопинг. Скорее всего, меня бы это вдохновляло. Но таких возможностей нет, ну и ладно.

Планируете ли рост дохода и за счет чего? Планирую рост дохода мужа. Я рассчитываю на его бизнес. Сама бы я хотела зарабатывать полтора миллиона в месяц. Чтобы этого достичь, постепенно ухожу из свадеб в ивент-проекты для бизнеса. Там я за модераторство одного мероприятия спокойно смогу получать 150 тысяч. Если зайду в корпоративный сегмент как тренер по речи, буду за несколько лекций и мастер-классов получать 200 тысяч. В этой работе нет ничего сложного, просто нужно пробиться. Там мало людей, но они плотненько все держат. Поэтому сейчас я потихонечку прорастаю в эту среду, знакомлюсь с нужными людьми.

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