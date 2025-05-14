Школьница погибла от удара копьем в голову на тренировке

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней школьницы, в голову которой во время легкоатлетической тренировки попали копьем. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 3 мая в городе Прохладном. По версии следствия, в тот день в спортивной школе станицы Приближная, проходила тренировка по легкой атлетике. Сообщается, что в какой-то момент 17-летний подросток, «оставшись без контроля» тренера, метнул копье, которым попал в голову 13-летней ученицы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, где она от полученных повреждений умерла через несколько дней.

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«Следствием изучены все обстоятельства произошедшего, допрошены очевидцы, сотрудники спортивной школы и профильного министерства, изъята документация регламентирующая порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечению техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств. Действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка», — сообщили в Следственном комитете.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza, в свою очередь, пишет, что копье пробило насквозь голову школьнице. Все четыре дня после госпитализации она находилась в коме. Смерть наступила 7 мая.

Отмечается, что тренировка проходила в спортивной школе «Колос». Занятия проводил экс-главы станицы Приближная Владимира М., который в момент инцидента «отвлекся», пишет телеграм-канал.

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В апреле стало известно, что в Новой Москве ученики школы № 2120 жестоко избили одноклассника из-за его внешнего вида. По данным Baza, ссылающегося на слова одноклассников пострадавшего, нападавшим не нравилось, что он выглядит «как неформал». При этом, по их словам, руководство школы не предприняло действенных мер после первого инцидента, что в итоге привело к повторному избиению.

Отмечалось, что в последний раз мальчика избили до потери сознания, нанеся ему серьезные травмы — в том числе перелом челюсти. На видео, присланном очевидцами, было видно, что после нападения у пострадавшего начались судороги.

