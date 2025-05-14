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Мир

Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» и раскритиковал Трампа

2 минуты чтения 08:47 | Обновлено: 09:59

Голливудский актер Роберт Де Ниро получил награду «Золотая пальмовая ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале. В своей речи он раскритиковал президента США Дональда Трампа и его идею обложить пошлинами зарубежные фильмы, пишет Reuters.

Де Ниро поднялся на сцену Большого театра Люмьер в компании оскароносных звезд Хэлли Берри, Жюльет Бинош и Квентина Тарантино, чтобы получить награду из рук Леонардо Ди Каприо — своего партнера по фильмам «Жизнь этого парня» и «Убийцы цветочной луны». Поцеловав Ди Каприо в щеку, актер поблагодарил фестиваль и произнес речь.

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«Спасибо Каннскому фестивалю за эту почетную награду. Я бесконечно благодарен фестивалю за то, что он создал сообщество, которое стало домом для тех из нас, кто любит искусство рассказывать истории на экране», — сказал Де Ниро.

В своей речи актер также выступил с критикой в отношении американского президента Дональда Трампа. Де Ниро назвал неприемлемым его предложение ввести 100-процентную пошлину на любые фильмы, произведенные за рубежом.

«Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, вы можете назначить пошлину на него <…> Конечно, это неприемлемо», — сказал актер, призвав «всех, кому дорога свобода» протестовать без насилия, но с решимостью, а также голосовать на следующих президентских выборах.

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Организаторы фестиваля подчеркивают, что стремятся избегать политизации и сосредоточиться на кино, однако в этом году в программу были включены фильмы из Газы, Украины и Ирана.

Это выступление стало продолжением давнего противостояния между Де Ниро и Трампом — актер неоднократно публично критиковал американского президента, называя его «национальным позором». На церемонии вручения театральной премии «Тони» в 2018 году Де Ниро заявил «Fuck Trump» за что позже американский президент назвал его «человеком с очень низким IQ».

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