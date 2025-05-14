Производитель «Оземпика» выпустит таблетки от ожирения

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая инъекционные препараты для лечения диабета и ожирения, заключила соглашение с американской биотехнологической компанией Septerna о совместной разработке лекарства для снижения веса в форме таблеток. За сотрудничество Septerna может получить от Novo Nordisk свыше двух миллиардов долларов, сообщает датская фирма в своем пресс-релизе.

В результате сотрудничества компании планируют создать пероральный препарат для лечения ожирения, диабета II типа и других кардиометаболических заболеваний. Новый препарат должен воздействовать сразу на несколько рецепторов, связанных с выделением инсулина и чувством насыщения.

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Novo Nordisk объявила, что Septerna получит 200 миллионов долларов в виде аванса и платежей для краткосрочных этапов разработки. За выполнение исследований, разработки и коммерческих этапов американская фирма имеет право еще на два миллиарда долларов, также Septerna будет получать процент от продаж препарата по всему миру.

Действующее вещество в «Оземпике» называется семаглутид. Оно имитирует гормон ГПП-1 и снижает аппетит, создавая чувство сытости и способствуя выработке инсулина. Таким образом препарат помогает как при диабете II типа, так и для снижения веса. Для лечения ожирения компания выпустила препарат с тем же действующим веществом «Вегови».

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В начале мая Novo Nordisk подала в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявку на регистрацию пероральной версии «Вегови». Ведомство должно вынести решение в конце этого года.

Препараты Novo Nordisk стали широко известны в 2022 году, когда о них начали говорить СМИ и звезды. В России также резко вырос спрос на «Оземпик» и — после начала войны в Украине — на его аналоги.