Обвиняемого в крупных хищениях на закупках для армии экс-члена СНБО Украины задержали в Испании

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, обвиняемого украинскими властями в хищениях при закупке автомобилей для армии. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель», ссылаясь на сообщение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины.
В заметке отмечается, что НАБУ не упоминает имени задержанного, однако, как утверждает издание, озвученные ведомством детали указывают на Гладковского.
«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении НАБУ.
Издание напоминает, что Гладковского объявили в розыск в апреле 2024 года. В мае того же года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес решение о его заочном аресте. К этому моменту, по данным украинских правоохранителей, фигурант уже покинул территорию страны.
По версии НАБУ, в 2017 году Гладковский вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны, чье имя не называется, организовали в рамках государственного оборонного заказа закупки грузовых автомобилей повышенной проходимости.
Следствие утверждает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы автомобили без проведения тендера закупались у ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс»», долей в котором владеют его близкие. При этом сами машины приобретались по завышенным ценам. В результате, по оценке НАБУ, Гладковский нанес ущерб государству на сумму в 17,4 миллиона гривен (более 33,5 миллиона рублей).