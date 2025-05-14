Обвиняемого в крупных хищениях на закупках для армии экс-члена СНБО Украины задержали в Испании

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, обвиняемого украинскими властями в хищениях при закупке автомобилей для армии. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель», ссылаясь на сообщение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины.

В заметке отмечается, что НАБУ не упоминает имени задержанного, однако, как утверждает издание, озвученные ведомством детали указывают на Гладковского.

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«14 мая 2025 года на территории Королевства Испания правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, который также занимал должность председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении НАБУ.

Издание напоминает, что Гладковского объявили в розыск в апреле 2024 года. В мае того же года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины вынес решение о его заочном аресте. К этому моменту, по данным украинских правоохранителей, фигурант уже покинул территорию страны.

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По версии НАБУ, в 2017 году Гладковский вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны, чье имя не называется, организовали в рамках государственного оборонного заказа закупки грузовых автомобилей повышенной проходимости.

Следствие утверждает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы автомобили без проведения тендера закупались у ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс»», долей в котором владеют его близкие. При этом сами машины приобретались по завышенным ценам. В результате, по оценке НАБУ, Гладковский нанес ущерб государству на сумму в 17,4 миллиона гривен (более 33,5 миллиона рублей).