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Интернет и мемы

Дудь записал интервью с «обычным человеком»

2 минуты чтения 17:08 | Обновлено: 17:10

Журналист Юрий Дудь опубликовал интервью с историком из музея ГУЛАГа в Магадане и чемпионом региона по брейк-дансу Ростиславом Кунцевичем, который в 2019 году участвовал в его фильме «Колыма» о сталинских лагерях. В этом выпуске Кунцевич рассказал о переезде в Санкт-Петербург и борьбе с начавшейся в большом городе алкогольной и наркотической зависимостями.

По словам Дудя, он продолжил общаться с Кунцевичем после выхода фильма, но однажды «эта связь прервалась». Этой весной его знакомый написал, что «стал алкоголиком и на какое-то время — подсел на вещества», пока они не общались. Кунцевич захотел рассказать свою историю публично в надежде «помочь кому-то не совершать мои ошибки».

Кунцевич сообщил, что у него начались проблемы с алкоголем в 26 лет, за год до переезда из Магадана в Петербург. Сначала он начал выпивать по пятницам и субботам, а потом это перешло в «страшенные запои». Проблема усугубилась после переезда, он назвал Петербург «городом соблазнов». «В Магадане тогда ничего не было. И ты просто как голодный первобытный человек, который кидается на кусок мяса», — рассказал герой интервью о большом количестве баров в мегаполисе.

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Также на новом месте у Кунцевича появилась наркотическая зависимость, начавшаяся после попыток заняться сексом под воздействием наркотиков. После двух передозировок, из-за которых он попадал в больницу, он решил отказаться от наркотиков.

Ростислав также рассказал в интервью о том, как лечится от своих зависимостей, и о будущих планах.
Дудь рассказал, что часто получает сообщения с просьбой «запиши интервью с обычным человеком, не знаменитостью», и его команда давно хотела снимать такие истории. Журналист попросил подписчиков — из России и из-за границы — присылать ему личные истории, которые могут оказаться близки другим людям.

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