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Мир

Airbnb добавил в приложение услуги поваров и встречи со знаменитостями

2 минуты чтения 10:48 | Обновлено: 10:59

Сервис Airbnb 14 мая представил обновленное приложение, в котором путешественники теперь смогут бронировать не только жилье, но и персональные услуги — от личного повара и массажиста до экскурсий и мероприятий с участием знаменитостей. Об этом говорится в заявлении компании.

Новые услуги будут доступны в 260 городах, а их стоимость начинается от 50 долларов США. В числе премиальных предложений — спа-процедуры, услуги фотографов и визажистов, которые могут заказывать не только арендаторы жилья через Airbnb.

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Обновленная версия приложения также включает улучшенную вкладку «Experiences» («Впечатления»), где пользователи могут бронировать индивидуальные экскурсии и мероприятия. Этот сервис был впервые запущен в 2016 году.

По словам директора маркетинговой компании Check-in Asia Гэри Бауэрмана, новые функции приложения отражают изменяющиеся потребности туристов. «Путешественники теперь гораздо больше задумываются о том, как персонализировать поездку, а не только о том, как добраться до места назначения или где им остановиться», — сказал он в разговоре с Би-би-си.

В приложении также появилась новая вкладка «Originals», в которой представлены уникальные события или активности. Среди них — возможность сыграть в пляжный волейбол в Рио-де-Жанейро с олимпийской чемпионкой Карол Солберг или провести воскресенье с суперзвездой Национальной футбольной лиги Патриком Махоумсом.

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Как отмечает Би-би-си, обновление приложения крупнейшего сервиса произошло всего через несколько недель после того, как компания предупредила о возможном замедлении бронирований в США из-за непредсказуемой торговой политики президента Дональда Трампа, которая повлияла на потребительские настроения. Несмотря на то, что с момента своего запуска в 2008 году Airbnb приняла более двух миллиардов гостей, компания столкнулась с трудностями, включая введение запретов на краткосрочную аренду в некоторых городах.

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