Ученые обнаружили свечение людей и других организмов при жизни

Группа ученых из канадского университета Калгари выяснила, что все живые организмы на Земле, включая людей, излучают ультраслабое фотонное излучение (UPE), которое исчезает после смерти. Об этом со ссылкой на исследование пишет New Scientist.

Слабое, едва заметное свечение живых существ давно вызывало споры. Однако, как объясняют ученые, это реальное физическое явление, известное как ультраслабое фотонное излучение (Ultraweak Photon Emission, UPE). В митохондриях и других энергетических структурах клеток при участии кислорода происходят обмены энергии, в результате которых испускаются фотоны — всего несколько в секунду на квадратный сантиметр кожи.

Это свечение чрезвычайно трудно зафиксировать и отличить от фонового света, например теплового излучения. Но с помощью чувствительных камер, способных улавливать отдельные фотоны, команда Даниэля Облака из Университета Калгари смогла проследить, что происходит со свечением в момент смерти животного.

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В ходе эксперимента, ученые поместили мышей в темные камеры с контролируемой температурой. С помощью чувствительных цифровых камер, фиксирующих отдельные фотоны, ученые сделали два снимка с часовыми выдержками — один при жизни животного, второй после смерти. На первом фото отчетливо видно свечение, особенно яркое в области головы, органов и лап. На втором — после смерти — излучение почти полностью исчезло.

«Тот факт, что ультраслабое фотонное излучение действительно существует, теперь не вызывает сомнений. Это исследование доказывает, что излучение — не артефакт и не побочный эффект других биологических процессов. Оно действительно исходит от всех живых существ», — пояснил Облак.

Доктор Михал Цифра из Академии наук Чехии, не участвовавший в исследовании, утверждает, что исчезновение биофотонов после смерти связано с прекращением кровообращения, поскольку насыщенная кислородом кровь — важный элемент метаболизма, в ходе которого и возникает биофотонное излучение. По его словам, если бы кровь продолжала циркулировать искусственно, свечение сохранялось бы. «Это связано не с системной «живостью» организма, а с активностью тканей, доступных для оптического наблюдения», — пояснил Цифра.

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Дэн Облак добавил, что в будущем эту технологию можно будет использовать для наблюдения за живыми тканями без инвазивных вмешательств и для ночного мониторинга лесов. Главное преимущество ультраслабого фотонного излучения, по его словам, в том, что оно позволяет проводить полностью пассивное наблюдение.



