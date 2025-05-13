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Криминал

Суд отменил ошибочно вынесенный приговор спустя 38 лет

2 минуты чтения 20:43 | Обновлено: 20:47

Апелляционный суд в Великобритании отменил обвинительный приговор Питеру Салливану, вынесенный в 1987 году. Мужчина провел в тюрьме 38 лет по обвинению в убийстве, которого не совершал. Об этом сообщают The Times и The Independent.

Новые анализы показали, что ДНК Салливана нет среди улик, собранных на месте преступления, произошедшего в августе 1986 года. До этого мужчина дважды просил пересмотреть свой приговор и жаловался на процедуру проведения допросов после задержания. Ему изначально отказали в юридическом представительстве и не учли, что он имел психические особенности, которые должны были принять во внимание при анализе показаний.

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Журналисты отмечают, что при рассмотрении текущей апелляции суд учел результаты анализа ДНК-теста спермы, обнаруженной на теле жертвы. Из-за плохого состояния материала, как сообщает The Independent, провести анализ было невозможно до 2024 года.

Салливана обвиняли в убийстве 21-летней флористки и барменши Дианы Синдалл, ее тело со следами изнасилования и избиения нашли в городе Бебингтон. Женщина возвращалась домой после работы пешком из-за того, что ее фургон сломался. Некоторые из ее вещей были найдены сожженными в лесу, который находится в восьми километрах от места обнаружения тела.

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Во время суда над мужчиной следователи утверждали, что он напал на девушку с ломом после того, как выпивал целый день из-за проигрыша матча по дартсу. Обвинение строилось на его признательных показаниях, от которых Салливан позже отказался, а также на косвенных уликах о его местоположении и утверждении, что след от укуса совпадал с его зубами.

The Times отмечает, что кейс Салливана стал самым продолжительным случаем судебной ошибки в истории Великобритании. 68-летний мужчина расплакался на оглашении вердикта и заявил, что не злится за то, что пересмотр его приговора затянулся на почти 40 лет, и хочет поскорее вернуться к своей семье.

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