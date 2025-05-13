Мужчину заподозрили в многолетнем насилии над дочерью

В городе Мурино Ленинградской области мужчину задержали по подозрению в многократном изнасиловании собственной дочери. В полицию обратилась женщина-психолог. Она сообщила: по телефону доверия для подростков 14-летняя девочка рассказала, что ее знакомую с семи лет насилует отец. Врачи осмотрели дочь задержанного и зафиксировали травмы, характерные для изнасилования, пишет «Фонтанка».

Психолог обратилась в муринское отделение полиции вечером 12 мая. 13 мая журналистам «Фонтанки» стало известно, что во Всеволжском районе Ленобласти возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК).

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Максимальное наказание за подобные действия по отношению к несовершеннолетнему ребенку — пятнадцать лет колонии.

Подозреваемым по делу проходит 40-летний мужчина, его дочери одиннадцать лет. Девочку и ее мать опросили, дочь рассказала, что отец последние пять лет подвергал ее сексуализированному насилию, пишет «Фонтанка». Согласно показаниям, за неполную неделю с 1 по 12 января этого года мужчина около десятка раз «вступал в половой контакт с дочерью».

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Ребенка осматривали врачи санкт-петербургской городской детской больницы имени Филатова, узнали журналисты. В последний раз девочке нанесли травмы, характерные для изнасилования, днем 12 мая, пишет издание.

В апреле стало известно о приговоре, вынесенном в Ижевске мужчине, который три месяца насиловал в доме знакомой ее тринадцатилетнюю дочь. Первомайский районный суд Ижевска приговорил обвиняемого к 15 годам колонии строгого режима.