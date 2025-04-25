Мужчина три месяца насиловал в доме знакомой ее 13-летнюю дочь

Суд в Ижевске вынес приговор в отношении местного жителя, который три месяца насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Согласно судебным документам, осужденный был знаком с матерью пострадавшей. Суд установил, что с октября по декабрь 2023 года мужчина, находясь в квартире своей знакомой, систематически с применением насилия совершал в отношении ее 13-летней дочери «иные действия сексуального характера, а также половое сношение». О том, каким образом стало известно о преступлении, в прокуратуре не сообщили.

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование, совершенное с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» ( п. «б» ч. 4 ст. 131 УК) и «иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132). Первомайский районный суд города Ижевска приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

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Ранее в Ижевске взяли под стражу местного жителя, которого обвинили в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании несовершеннолетней девочки. По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый продал девочке-подростку наркотическое вещество, производное N-метилэфедрона и уговорил ее употребить его. После этого он пригрозил подростку убийством и изнасиловал ее, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

До этого в Москве задержали и обвинили в изнасиловании своей дочери 54-летнего мужчину, которого семь лет назад осудили за убийство своей жены. По данным «Московского комсомольца», после освобождения из места заключения, мужчина поселился в квартире своей дочери, которая проживает там вместе с детьми. В столичном СК сообщили, что 13 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою дочь и изнасиловал ее.