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Мир

Кот совершил рекордный прыжок и попал в Книгу рекордов Гиннесса

2 минуты чтения 16:34

Семилетний кот по кличке Оскар из Далласа, штат Техас, попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный прыжок. Он преодолел расстояние в 2 метра 58 сантиметров, побив предыдущий рекорд на 25 сантиметров.

Хозяин кота Теодор Шиллс рассказал, что подобрал Оскара, когда он поранился, добывая себе еду. Ветеринары нашли у него паразитарное заболевание дирофиляриоз и давали ему 50-процентный шанс на выживание. Уже дома у Шиллса Оскар упал со второго этажа и выжил. Хозяин пошутил, что после этого его кот предпочитает горизонтальные прыжки.

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Шиллс говорит, что обучал Оскара сидеть, просить, приносить и другим трюкам. Однажды хозяин заметил, что кот делает успехи в прыжках. «Начав с прыжка всего на несколько сантиметров, он вскоре перешел на десятки сантиметров, а затем и через обруч. Это было очень мило, конечно, но при этом не было ни малейшей мысли о мировом рекорде!» — рассказал хозяин кота.

Оскару понравилось учиться прыгать, он даже начал запрыгивать хозяину на колени и мяукать, требуя начать тренировку, говорит Шиллс. Когда кот смог преодолеть 1,5 метра, хозяин задумался о мировом рекорде и выяснил, что он составлял 2,3 метра. «Мы сначала подумали, что побить его будет невозможно», — сказал Шиллс, но добавил, что у него возникло желание попробовать.

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Подготовка к прыжку заняла два года, и 26 февраля Оскар в присутствии комиссии смог побить мировой рекорд. На сайте Книги рекордов Гиннеса информация об этом появилась 5 мая.

Другого кота по кличке Август Рэй Шиллс обучил серфингу. Животное участвовало в соревнованиях по серфингу среди собак.

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