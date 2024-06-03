Президентом Мексики впервые станет женщина

Кандидат от правящей партии, бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум побеждает на прошедших в Мексике выборах президента. Как передает Reuters, по предварительным данным местного избиркома, она набирает от 58.3% до 60.7% голосов. Кандидат от оппозиции Шочитл Гальвес признала свое поражение после того, как предварительные подсчеты показали, что она набрала 26.6% до 28.6% голосов.

«Впервые за 200 лет существования республики президентом станет женщина, и она будет реформатором. Спасибо всем мексиканцам. Сегодня мы продемонстрировали своим голосованием, что мы — демократический народ», — прокомментировала Шейнбаум свою победу в соцсети X.

На выборах Шейнбаум баллотировалась от левоцентристского блока Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю») и пообещала следовать политике действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Тот, не имея возможности избираться на новый срок, призвал своих сторонников голосовать за Шейнбаум. Она, в свою очередь, в своей победной речи поблагодарила президента за поддержку и назвала его «уникальным человеком, который преобразил страну к лучшему».

Шейнбаум нередко критикуют за «абсолютную преданность» Обрадору. Так, ее противники утверждают, что Шейнбаум не может принимать решения самостоятельно. Она такие утверждения называет «сексизмом и женоненавистничеством».

Как отмечает Reuters, избрание президентом женщины большой шаг для этой страны в борьбе за гендерное равноправие для Мексики. Это страна известна широким распространением «культа мачо».

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