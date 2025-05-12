Зумеры согласны на понижение зарплаты ради удаленки

Зумеры и миллениалы готовы рассмотреть снижение зарплаты ради перехода на работу с удаленным или гибридным графиком, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на опубликованные на портале Fortune данные исследования портала LinkedIn.

На уменьшение размера дохода согласились 40% представителей данных поколений. Среди причин — возможность работать в режиме более высокой мобильности, увеличение разумности рабочей нагрузки и надежда на улучшение отношений с начальством.

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При этом зумеры, как отмечается в публикации, не исключают для себя возможности посещать офисы и видят в этом положительные стороны. К таким, по данным Fortune, относятся установление офлайн-связей с коллегами и повышение перспективы повышения. Но молодым сотрудникам все же важно иметь гибкий график, который позволит хотя бы иногда работать из дома.

«В то время как многие активно ищут должности, предполагающие личное взаимодействие, они отвергают жесткие офисные требования, отдавая приоритет гибкости в том, когда и как они работают», — отметил один из опрошенных журналистами экспертов.

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Со ссылкой на данные другого исследования журналисты отмечают, что многие работодатели осознают этот тренд и используют его при переговорах с кандидатами на трудоустройство. Если разница между желаемой зарплатой и финансовыми резервами компании оказывается значительной, рекрутеры могут предлагать гибридный или удаленный формат работы, что убедить кандидата немедленно принять предложение.

Представитель консалтинговой компании в беседе с Fortune рассказала, что кандидаты могут соглашаться на понижении зарплаты на 5-15% в обмен на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что зумеры чаще представителей других поколений отмечают плюсы офисной работы — они хотят видеть своих коллег вживую, чтобы учиться у них. Это вызывает проблемы у их начальства, которое вынуждено находить компромисс с более возрастными подчиненными, желающими проводить больше времени вне офиса.