Потребление вина выросло в России и упало в мире

Россияне в 2024 году выпили на 2,4% больше вина, чем годом ранее — в общей сложности 8,1 миллиона гектолитров вина, или примерно 1 миллиард бутылок объемом 0,75 литра. Это обеспечило России седьмое место в мировом рейтинге стран по объемам потребления этого алкогольного напитка. Она обогнала Аргентину, Португалию и Китай. Такие данные содержатся в отчете Международной организации винограда и вина (OIV), пишет РБК.

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При этом в целом по миру потребление вина в прошлом году сократилось на 3,3%, до 214 миллионов гектолитров, — это самый низкий показатель за последние 64 года. Спад отмечается в 15 из 20 крупнейших винных рынков. В OIV перемены связывают с экономической нестабильностью, сокращением реальных доходов населения и растущим интересом к безалкогольным напиткам.

Первую строчку рейтинга стран-любителей вина, по данным OIV, стабильно занимают США — в прошлом году они выпили 33,3 миллиона гектолитров, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Далее следуют Франция (23 миллиона), Италия (22,3), Германия (17,8), Великобритания (12,6) и Испания (9,9). А самый масштабный откат среди стран рейтинга наблюдался у Китая, там потребление сократилось на 19,3% (до 5,5 млн гектолитров).

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Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследование розничной сети SimpleWine писал о том, что россияне все чаще обращают внимание на отечественное вино. Так, в начале года продажи локального вина выросли более чем на 20% год к году. В 2024 году, по данным OIV, Россия нарастила объем производства вина на 19,3%. По темпам роста объемов производства среди винодельческих стран она заняла третье место после Грузии и Аргентины.