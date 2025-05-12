Ученые рассказали о последних минутах обитателей богатого дома в Помпеях

В богатом доме древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий, археологи обнаружили останки людей и смогли воссоздать последние минуты жизни погибших. Ученые опубликовали результаты своей работы в майском номере журнала Scavi di Pompei («Раскопки в Помпеях»).

Для воссоздания картины трагедии, произошедшей в 79 году нашей эры, ученые заливали гипс в полости, оставшиеся от разложившихся тел и предметов.

Итальянские археологи, работающие на раскопках в Помпеях, нашли этот богатый дом в 2024 году, изучая строения по соседству. Ученые назвали его «Дом Геллы и Фрикса» — благодаря фреске на стене, изображающей двух мифологических детей-близнецов, спасающихся от мачехи на златорунном говорящем баране.

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Группа ученых во главе с директором Археологического парка Помпей Габриэлем Цухтригелем сообщила, что останки четверых людей лежали все вместе, в столовой дома. Как минимум один из погибших был ребенком, заявили археологи.

Ученые рассказали, что обнаружили следы раскопок XVIII века — они серьезно повредили отложения, содержащие останки людей. В результате стало сложно, залив гипс, в точности воссоздать позы, в которых смерть застала обитателей дома.

Применение технологии с гипсом стала возможна благодаря природе вулканического пепла, который выступил консервантом. Люди и вещи оказались под толстым слоем горячего пепла и лапиллий — вулканических выбросов средних размеров, образуемых затвердевшими кусками лавы. Органические материалы под слоем пепла истлели, оставив полости. Так произошло не только с останками живых существ, но также, например, с одеждой и деревянной мебелью.

Группа ученых, работавшая в «Доме Геллы и Фрикса», предположила, что четверо людей, обнаруженных под застывшими пеплом и лавой, могли быть семьей или случайными людьми, спасавшимися от извержения внутри случайного строения.

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Гипсовые слепки показали, что люди пытались забаррикадировать вход кроватью. На гипсовом отпечатке этого предмета мебели видны следы давления — вероятно, кровать прижимали к двери, пытаясь сдержать пирокластический поток. Так называют раскаленную лавину из пепла, лапиллий и ядовитого газа.

Останки людей были найдены не в комнате с кроватью, а в соседней столовой. Ученые предположили, что обитатели дома пытались бежать от потока, прорвавшего баррикаду, — но не смогли спастись, так как крыша дома обрушилась под весом вулканической породы.

Ученые отправили сохранившиеся останки людей на ДНК-анализ, чтобы определить — были ли обитатели «Дома Геллы и Фрикса» родственниками.