EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые рассказали о последних минутах обитателей богатого дома в Помпеях

2 минуты чтения 13:19 | Обновлено: 13:20

В богатом доме древнеримского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий, археологи обнаружили останки людей и смогли воссоздать последние минуты жизни погибших. Ученые опубликовали результаты своей работы в майском номере журнала Scavi di Pompei («Раскопки в Помпеях»).

Для воссоздания картины трагедии, произошедшей в 79 году нашей эры, ученые заливали гипс в полости, оставшиеся от разложившихся тел и предметов.

Итальянские археологи, работающие на раскопках в Помпеях, нашли этот богатый дом в 2024 году, изучая строения по соседству. Ученые назвали его «Дом Геллы и Фрикса» — благодаря фреске на стене, изображающей двух мифологических детей-близнецов, спасающихся от мачехи на златорунном говорящем баране.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
Мир7 минут чтения

Группа ученых во главе с директором Археологического парка Помпей Габриэлем Цухтригелем сообщила, что останки четверых людей лежали все вместе, в столовой дома. Как минимум один из погибших был ребенком, заявили археологи.

Ученые рассказали, что обнаружили следы раскопок XVIII века — они серьезно повредили отложения, содержащие останки людей. В результате стало сложно, залив гипс, в точности воссоздать позы, в которых смерть застала обитателей дома.

Применение технологии с гипсом стала возможна благодаря природе вулканического пепла, который выступил консервантом. Люди и вещи оказались под толстым слоем горячего пепла и лапиллий — вулканических выбросов средних размеров, образуемых затвердевшими кусками лавы. Органические материалы под слоем пепла истлели, оставив полости. Так произошло не только с останками живых существ, но также, например, с одеждой и деревянной мебелью.

Группа ученых, работавшая в «Доме Геллы и Фрикса», предположила, что четверо людей, обнаруженных под застывшими пеплом и лавой, могли быть семьей или случайными людьми, спасавшимися от извержения внутри случайного строения.

При динозаврах Россия не была изолирована
При динозаврах Россия не была изолирована
Научный журналист Антон Нелихов написал книгу про «российских динозавров» — мы узнали, кто это такие
Общество6 минут чтения

Гипсовые слепки показали, что люди пытались забаррикадировать вход кроватью. На гипсовом отпечатке этого предмета мебели видны следы давления — вероятно, кровать прижимали к двери, пытаясь сдержать пирокластический поток. Так называют раскаленную лавину из пепла, лапиллий и ядовитого газа.

Останки людей были найдены не в комнате с кроватью, а в соседней столовой. Ученые предположили, что обитатели дома пытались бежать от потока, прорвавшего баррикаду, — но не смогли спастись, так как крыша дома обрушилась под весом вулканической породы.

Ученые отправили сохранившиеся останки людей на ДНК-анализ, чтобы определить — были ли обитатели «Дома Геллы и Фрикса» родственниками.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Мир
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
17:05 9 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования