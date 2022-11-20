В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга историка палеонтологии и журналиста Антона Нелихова «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее», опровергающая миф о том, что в юрском и меловом периодах на территории страны ничего интересного не происходило. Нелихов рассказал «Холоду» о том, где находится «деревня динозавров», кого можно считать ископаемой рок-звездой и кто должен быть на новом гербе России.

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Представим себя в начале фильма «Прогулки с динозаврами». Мы приближаемся к России. Что мы видим?

— Россия очень большая. Как и сейчас, на этой территории можно было увидеть все, что угодно. И моря, и леса, и приполярную зону, и пустыни. И здесь жили динозавры. Они были похожи на динозавров соседних регионов. Россия не была изолирована. Если бы мы жили в стране, которая во времена динозавров была бы отсечена от всех других, была бы чем-то вроде нынешних Мадагаскара или Австралии, здесь шел бы собственный долгий эволюционный процесс. Но у нас были постоянные контакты — с Азией, с Северной Америкой. Динозавры активно шастали туда-сюда.

Российская динозавровая фауна не слишком отличалась от фауны других стран. У нас находят тех же тираннозавроидов (к этому семейству принадлежит знаменитый тираннозавр рекс. — Прим. «Холода»), хотя преимущественно зубы. Они встречаются в местонахождении в Приамурье, в городе Благовещенск. Здесь находят и огромное количество костей, похожих на американских гадрозавров (семейство растительноядных утконосых динозавров. — Прим. «Холода»). При этом нет продвинутых рогатых динозавров типа всем известного трицератопса. В Северной Америке они вязанками валяются, а в России таких совсем не находили.

Не стоит забывать, что понятие «российский» или «русский» динозавр — условность. Государственных границ в те времена не было. Мой любимый пример, иллюстрирующий условность подобной современной географии, — пернатые динозавры из китайской провинции Ляонин. Их добывают массово по той же самой причине, по которой в нашей стране добывают мамонтовые бивни: остатки можно хорошо продать, так что сотни людей — от колхозников до браконьеров — день за днем вгрызаются в холмы, чтобы отыскать как можно больше отпечатков динозавров и древних птиц. Этот регион во время экспансии Российской империи на восток называли «Желтороссией». Если бы не случилась Русско-японская война, не исключено, что он в итоге стал бы частью России. И тогда в Ляонине были бы огромные залежи не китайских, а российских динозавров.

А свои, уникальные динозавры у России были?

— Если говорить о вкладе российских динозавров в мировую динозаврологию, сразу вспоминается кулиндадромей — небольшой двуногий растительноядный птицетазовый динозавр из Забайкалья. Это самый древний из известных динозавров, у которого был достоверный перьевой покров. Правда, в Северной Америке есть еще более древний отпечаток филейной части какого-то животного, которое присело где-то на берегу. Отпечаток тоже с перьями, но нельзя доказать, что это был именно динозавр, хотя теоретически других вариантов нет. Поэтому наш кулиндадромей остается формально самым древним из подтвержденных, к тому же он очень хорошо описан.

Есть и другие важные находки. Например, пситтакозавры — род небольших двуногих рогатых динозавров из инфраотряда (группа между подотрядом и надсемейством. — Прим. «Холода») цератопсов. Их остатки добыты на окраине деревни Шестаково в Кузбассе, ее еще называют «деревней динозавров». Остатков много, они позволяют сделать интересные выводы об экологии и поведении семейных групп. Возможно, во время засухи пситтакозавры целыми группами зарывались в норы, как это делают современные крокодилы. Пока это неточно. Если следующее найденное скопление костей удастся как следует запротоколировать, зарисовать, взять пробы породы — возможно, получится доказать, что некоторые динозавры следовали такой нетривиальной стратегии выживания.

Сибирский пситтакозавр, иллюстрация: Андрей Атучин; Justin Clark / Unsplash

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Палеонтолог Отниел Чарлз Марш еще в конце ХIX сказал: «Российские динозавры, как и змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет». Эту цитату тиражируют до сих пор. Получается, несправедливо?

— В европейской части России динозавров почти нет: в то время здесь было море. Все хорошие находки — это Дальний Восток и Сибирь. Организовать раскопки в Сибири сложно и трудозатратно, так что находок долгое время и не было. Кроме того, наших палеонтологов «испортила» Монголия. После войны под руководством небезызвестного Ивана Антоновича Ефремова (советский палеонтолог и писатель-фантаст. — Прим. «Холода») была организована экспедиция в Монголию. Там советские палеонтологи нашли целую кучу материала, затем они добывали остатки динозавров в Китае, потом опять запустили многолетнюю монгольскую экспедицию. Динозавров в итоге нашли невероятное количество. Так зачем мучиться у себя дома, собирать отдельные кости, если можно отправиться к соседям, вдоволь накопать скелеты и черепа и затем на протяжении многих лет их изучать? Кроме того, динозаврами у нас занимались единицы.

Кого можно считать ископаемой визитной карточкой России?

— У нас есть свои национальные богатства. Это пермские (Пермь — последний геологический период палеозойской эры, 299–252 миллионов лет назад. — Прим. «Холода») звероящеры — пушистые и зубастые дальние родственники человека, которые жили намного раньше динозавров. Их остатков в России гораздо больше, причем в европейской части России. Их открытию мы во многом обязаны Владимиру Прохоровичу Амалицкому. В конце XIX века он изучал пермские отложения по рекам Сухона и Малая Северная Двина. Местное население относилось к нему настороженно, называло Амалицкого антихристом, ведь он искал кости каких-то чудовищ. Крестьяне, занятые на раскопках, распускали байки, что у профессора есть живая вода и мертвая. Мертвой водой он брызгает найденные кости, и они срастаются. Потом поливает живой, и чудовище просыпается. Рассказывали, что одно такое чудовище уже ожило и в соседний лес убежало. Некоторые даже встречали этих «драконов», что немудрено: крестьяне отчаянно пили.

Владимир Амалицкий отчасти сам виноват в том, что крестьяне считали его посланником дьявола Начиная раскопки, ученый какое-то время пытался объяснить местным жителям свои задачи, но столкнулся с непониманием, быстро отчаялся и предпочел согласиться с тем, что в глубокой древности в Соколках протекала река, в которую во время Ноева потопа снесло туши разных тварей. Рабочие решили, что профессору велено составить опись допотопных зверей, а по костям он сможет узнать их имена. Худший период в научной деятельности исследователя — осень 1899 года. Крестьяне ждали к 1 ноября прихода антихриста и светопреставления. Одновременно с раскопками в близлежащих деревнях начался падеж скота, люди не могли сдвинуть большую глыбу песчаника, которая обрушилась под ударом мощного урагана, — это тоже было приписано «чарам антихриста». В итоге на место раскопок вызвали епископа устюжского Гавриила, он благословил работу Амалицкого в присутствии крестьян, и таким образом ситуация разрядилась.

В советское время ученые продолжали много заниматься пермской фауной, и Россия до сих пор остается в этой сфере мировым лидером.

Еще палеоэнтомология (раздел палеонтологии, изучающий ископаемых насекомых. — Прим. «Холода») в Советском Союзе была в разы круче, чем в других странах. Недавно вышла книга палеоэнтомолога Александра Храмова «Краткая история насекомых», где он ставит советскую палеоэнтомологию в один ряд с советским балетом и освоением космоса.

Нельзя не вспомнить о вендской фауне (Ископаемые организмы, жившие в эдиакарском периоде, 635–541 миллионов лет назад. — Прим. «Холода»). Это мягкотелые организмы, отпечатки которых в большом количестве добывают на берегах Белого моря в Архангельской области.

Наконец, мамонты. Ни в одной стране мира нет столько мамонтятины, сколько у нас. Почти во всех регионах России находят зубы мамонтов, лопатки, бедренные кости. Раньше их часто принимали за кости великанов. Великаны, богатыри — это все оттуда. А в вечной мерзлоте у нас очень много мамонтового бивня. Умельцы едут добывать эту ценную кость, а натыкаются на замороженные трупы, которые тоже можно продать. В мерзлоте встречаются не только мамонты, но и тушки птичек, носорогов, леммингов, даже котята пещерных львов. В Зарядье несколько лет назад проходила очередная большая выставка. На улице выставили несколько витрин, в одной из которых лежали подлинная мумия мамонтенка и пещерные львята. Я приехал посмотреть на них вживую и удивился, насколько они пушистые. Львята выглядели как игрушки. Позже мне рассказали, что перед тем, как выставить, их вымыли шампунем.

И все-таки, если выбирать один символ, ископаемое животное для герба России — кто бы это мог быть?

Гербы Чебулинского района Кемеровской области (слева) и Чернышевского района Забайкальского края (справа), источник: Wikimedia.Org

— Те же кулиндадромей и пситтакозавр увековечены на каких-то местных гербах, но гербов с мамонтами значительно больше. Так что и на «палеонтологический» герб России логично поместить мамонта. Можно, по традиции, двухголового.

Или двухоботового

— Да, или так.

В детстве я, как и многие дети, мечтал стать палеонтологом. Думаю, причина в «Парке юрского периода» Спилберга. А как вообще динозавры проникали в массовую культуру?

— История популяризации динозавров — интересная тема, которая заслуживает отдельного исследования. Находили динозавров всегда, но до конца XX века они не считались мейнстримом. В XIX веке самым популярным ископаемым животным был ихтиозавр (отряд вымерших морских пресмыкающихся, не имеющих отношения к динозаврам. — Прим. «Холода»). На него даже рисовали карикатуры: бегающие ихтиозавры, скачки на ихтиозаврах. Все изменилось, скорее всего, действительно после выхода «Парка юрского периода». Именно тогда динозавры попали в глобальную пиар-машину, пополнив ряды прочих чудовищ: Годзиллы, Кинг-Конга. Страшные, большие, но при этом вполне реалистичные, они производят куда большее впечатление, чем условный сказочный Змей Горыныч. Того же тираннозавра (один из антагонистов и главный символ «Парка юрского периода». — Прим. «Холода») нашли на рубеже XIX-XX веков, но тогда он никому не был интересен. Теперь же скелеты этого динозавра продают за миллиарды долларов. Я как-то пытался посчитать стоимость скелета тираннозавра, который был продан на одном из аукционов, пересчитав его в картины Айвазовского. Получившегося количества полотен хватило бы, чтобы обклеить как обоями если не целую квартиру, то ванную комнату точно.

Тиранозавр из фильма «Парк юрского периода», фото: FRAGMENT / YouTube.com

А сколько полных скелетов тираннозавра найдено на сегодняшний день?

— Думаю, около 10.

Получается, в несколько сотен раз меньше, чем картин Айвазовского.

— Да, «Ти-Рекс» — и правда рок-звезда, наравне с «Металликой» или Дэвидом Боуи. У меня была идея подарить знакомому зуб тираннозавра. Когда я увидел его цену, чуть не поседел. Несколько тысяч долларов за зуб размером с пачку сигарет. Притом, что зубы таких же больших и «страшных» спинозавров (крупный хищный двуногий динозавр с округлым парусом на спине. — Прим. «Холода») дешевле в разы. Разница — как «тесла» и «запорожец». Аллозавры, кархародонтозавры — тоже большие, тоже зубастые. Зубы практически одинаковые с тираннозавром, но они никому не интересны. Бренд тираннозавра выстреливает.

Еще все знают диплодока, трицератопса и стегозавра. Последний вообще-то очень редкий динозавр, но красивый и эффектный, так что он тоже сумел попасть в струю.

Кстати, с названием «тираннозавр» связана смешная история. Американский палеонтолог Генри Осборн в своей работе описал сразу двух динозавров — тираннозавра и динамозавра. Потом оказалось, что это кости одного и того же вида. Лишь потому, что описание тираннозавра в тексте находилось выше, именно это название вошло в науку. Теоретически «Ти-Рекс» мог бы называться динамозавром.

Динамозавр вряд ли стал бы таким популярным.

— Важность нейминга никто не отменял.

Вас такая популярность динозавров, скорее, радует или расстраивает? Ведь обратная сторона популярности — бесчисленные мифы и заблуждения.

— Меня как-то пригласила прочитать лекцию о динозаврах одна IT-компания. Я начал выступление с того, что перефразировал известный афоризм Хармса «Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает». Точно так же трудно рассказать что-нибудь о динозаврах — потому что о них все знают слишком много. Вот только знания эти неправильные и неправдоподобные.

Вообще, есть два маркера, две ошибки, которые помогают понять, насколько человек разбирается в вопросе. Первая ошибка — использование слова «останки». Останки остаются от живых существ. Так как палеонтология выросла из геологии, то окаменелости проходят по реестру неживого. Получаются не останки, а остатки. Как остаток на банковском счете.

Вторая ошибка — когда речь заходит о травоядных динозаврах. Дело в том, что травы в нашем понимании почти на всем протяжении эры динозавров не было. Травяной покров возник достаточно поздно, поэтому травоядные динозавры по нашей планете не ходили, они были растительноядными.

Огромная проблема, что большинство детских книг, продающихся в наших магазинах, составлено по принципу «этот динозавр был самым кровожадным, этот — самым рогатым, а этот — самым большим». Они не дают никакого представления ни о реальном состоянии науки, ни о развитии жизни на планете, ни об истории палеонтологических открытий.

Я написал с десяток книг про доисторических животных, из которых три — для детей. Постарался отойти от грустной традиции писать о динозаврах скучно, будто это табуретки. Но вообще меня интересуют не столько вымершие животные, сколько люди, которые их изучают. Во многом именно людям посвящена и книга про динозавров России. Это краеведы, геологи, десяток специалистов по животным динозавровой фауны — от ящериц и химер до, собственно, динозавров. Но, вообще, очень странно, что никто раньше не написал такую книгу.

Сундырский горыныч поймал амфибию двинозавра, иллюстрация: Андрей Атучин; Rafał Danhoffer / Unsplash

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Зачем вам все это нужно? И не только вам, а вообще палеонтологам? Зачем нужно искать динозавров, копаться в земле в поисках древних костей?

— Очень многие палеонтологи пытались так или иначе объяснить, почему они вообще этим занимаются. Геология занимается поиском полезных ископаемых — это понятно. С биологией тоже все вроде бы очевидно. А вот зачем все эти кости? Довольно хитрое обоснование сформулировал уже упомянутый Иван Антонович Ефремов: палеонтология нужна для развития медицины. Любое существо, в том числе человек, представляет собой нагромождение признаков, которые сохранились у нас чуть ли не от кистеперых рыб. Получается, чтобы понять, как мы стали именно такими и как это можно изменить, нам нужна палеонтология. К примеру, у рептилий в отличие от млекопитающих постоянная генерация зубов: один сточился, выпал, следующий вылез. А у человека смена происходит всего раз в жизни, хотя регулируется этот процесс всего одним геном. Вот включим мы нужный ген и, вместо того чтобы ходить к стоматологу, будем сами выращивать себе зубы. Получается, динозавры нужны, чтобы мы поняли себя.

Не менее важно, что палеонтология, затрагивая какие-то детские струны души, помогает популяризировать научную картину мира. Ребенок играет с игрушечным тираннозавром, потом видит его скелет в музее и задается вопросами, какими были динозавры и почему их больше нет. У него начинает формироваться интерес к науке.

На протяжении долгой истории человечества появилась и угасла целая череда цивилизаций, каждая из которых базировалась на каком-то своем фундаменте: религиозном, мифологическом, идеологическом. Но с нынешним уровнем развития общества мы в состоянии преодолеть раздробленность. Должна возникнуть глобальная общность, которая позволит заняться действительно важными вопросами — от покорения космоса до решения климатической проблемы. Единственное общее основание, которое позволит это сделать, — научная картина мира. А палеонтология в этой научной картине мира, как ни странно, играет роль одного из ключевых элементов, потому что она очень наглядна и эффектна. Мы берем всего одну кость — и из этой кости с помощью науки способны воскресить целое мироздание.