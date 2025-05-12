Курсант принял женщину со слуховым аппаратом за украинскую шпионку и забил ее до смерти

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд приговорил курсанта Военно-космической академии Николая Тихонова к 10 годам колонии строгого режима за убийство из хулиганских побуждений с особой жестокостью, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда. По данным связанного с силовиками телеграм-канала Baza в прошлом году 28-летний третьекурсник Тихонов принял 41-летнюю Надежду за украинскую шпионку и забил ее до смерти.

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Baza пишет, что Тихонов познакомился с Надеждой в баре, они выпили и решили поехать к военному домой. Дома мужчина заметил у Надежды в ухе устройство, издающее «шумы и шорохи», и вспомнил, что она ранее интересовалась его службой по контракту и учебой в академии. Также издание 78ru сообщает, что женщина представилась иностранкой. Так Тихонов сделал вывод, что его знакомая «работает на ВСУ».

Военный начал избивать Надежду руками и ногами, а потом позвонил в экстренные службы и сообщил, что собирается убить ее, потому что «она оказалась не девушкой, а хохлом и непонятно кем», после этого он бросил трубку, сообщает Baza. Приехавшие полицейские обнаружили в квартире пьяного Тихонова и избитую женщину со слуховым аппаратом. Пострадавшая была жива на момент прибытия медиков, но спасти ее не удалось, сообщает 78ru.

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По информации 78ru, Тихонов дважды был в браке и «систематически избивал» обеих бывших жен. Издание сообщает, что у него есть 7-летний ребенок.

Согласно Уголовному кодексу, максимально возможное наказание за убийство с особой жестокостью — 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.