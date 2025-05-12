Климатический кризис угрожает бананам

Климатический кризис поставил под угрозу будущее самого популярного фрукта на планете — банана. К 2080 году до 70% земель в Латинской Америке и Карибском бассейне станут непригодны для их выращивания. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование организации Christian Aid.

Бананы — самый популярный фрукт в мире и четвертая по значимости продовольственная культура после пшеницы, риса и кукурузы. Сообщается, что около 80% мирового экспорта бананов поступает из стран Латинской Америки и Карибского бассейна — регионов, особенно уязвимых перед климатическими изменениями.

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Сейчас эта культура находится под угрозой из-за антропогенного климатического кризиса. Это ставит под удар важный источник питания и дохода для миллионов людей, которые сами почти не участвуют в выбросах парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, отмечают эксперты.

«Изменение климата убивает наши посевы. Это означает, что у нас теперь нет дохода, потому что мы не можем ничего продать. Моя плантация гибнет», — рассказала исследователям Christian Aid 53-летняя Аурелия Поп Ксо, выращивающая бананы в Гватемале.

По данным газеты, бананы, особенно его самый популярный сорт кавендиш — крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Им необходим стабильный температурный диапазон от 15 до 35 °C и строго сбалансированное количество влаги — избыток воды может быть так же вреден, как и ее недостаток. Кроме того, растения плохо переносят штормы: сильный ветер рвет листья, нарушая фотосинтез и ослабляя урожай.

Хотя существует множество сортов бананов, подавляющее большинство экспортируемых плодов — именно кавендиш. Его выбрали крупные агрокомпании за устойчивость к перевозке, высокую урожайность и приемлемый вкус. Но именно генетическая однородность делает этот сорт особенно уязвимым перед лицом климатических изменений.

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Глобальное потепление уже подрывает условия выращивания и способствует распространению грибковых заболеваний, уничтожающих урожай и доходы фермеров, пишет газета. Один из главных врагов — черная сигатока, которая при благоприятной (влажной) погоде снижает способность растения к фотосинтезу на 80%. Усиливается и другая угроза — грибок Fusarium TR4, распространяющийся через почву. Он уже опустошает кавендиш-плантации по всему миру, а повышение температуры и изменение режима атмосферных осадков только ускоряют его распространение.

Christian Aid призывает богатые страны, которые несут наибольшую ответственность за климатический кризис, срочно отказаться от ископаемого топлива и выполнить свои обязательства по финансированию адаптации уязвимых сообществ к изменяющемуся климату.



