EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Климатический кризис угрожает бананам

2 минуты чтения 13:45

Климатический кризис поставил под угрозу будущее самого популярного фрукта на планете — банана. К 2080 году до 70% земель в Латинской Америке и Карибском бассейне станут непригодны для их выращивания. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование организации Christian Aid.

Бананы — самый популярный фрукт в мире и четвертая по значимости продовольственная культура после пшеницы, риса и кукурузы. Сообщается, что около 80% мирового экспорта бананов поступает из стран Латинской Америки и Карибского бассейна — регионов, особенно уязвимых перед климатическими изменениями.

Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
Мир7 минут чтения

Сейчас эта культура находится под угрозой из-за антропогенного климатического кризиса. Это ставит под удар важный источник питания и дохода для миллионов людей, которые сами почти не участвуют в выбросах парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, отмечают эксперты.

«Изменение климата убивает наши посевы. Это означает, что у нас теперь нет дохода, потому что мы не можем ничего продать. Моя плантация гибнет», — рассказала исследователям Christian Aid 53-летняя Аурелия Поп Ксо, выращивающая бананы в Гватемале.

По данным газеты, бананы, особенно его самый популярный сорт кавендиш — крайне чувствительны к изменениям окружающей среды. Им необходим стабильный температурный диапазон от 15 до 35 °C и строго сбалансированное количество влаги — избыток воды может быть так же вреден, как и ее недостаток. Кроме того, растения плохо переносят штормы: сильный ветер рвет листья, нарушая фотосинтез и ослабляя урожай.

Хотя существует множество сортов бананов, подавляющее большинство экспортируемых плодов — именно кавендиш. Его выбрали крупные агрокомпании за устойчивость к перевозке, высокую урожайность и приемлемый вкус. Но именно генетическая однородность делает этот сорт особенно уязвимым перед лицом климатических изменений.

Мне вырезали половину печени из-за глистов
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
Общество12 минут чтения

Глобальное потепление уже подрывает условия выращивания и способствует распространению грибковых заболеваний, уничтожающих урожай и доходы фермеров, пишет газета. Один из главных врагов — черная сигатока, которая при благоприятной (влажной) погоде снижает способность растения к фотосинтезу на 80%. Усиливается и другая угроза — грибок Fusarium TR4, распространяющийся через почву. Он уже опустошает кавендиш-плантации по всему миру, а повышение температуры и изменение режима атмосферных осадков только ускоряют его распространение.

Christian Aid призывает богатые страны, которые несут наибольшую ответственность за климатический кризис, срочно отказаться от ископаемого топлива и выполнить свои обязательства по финансированию адаптации уязвимых сообществ к изменяющемуся климату.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Мир
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
17:05 9 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования