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Мир

Умерла куратор грядущей Венецианской биеннале современного искусства

4 минуты чтения 19:34

На 58-м году жизни умерла Койо Коуо, исполнительный директор и куратор Музея современного африканского искусства Цайца в Кейптауне, ЮАР. Об этом сообщил музей Цайца в инстаграме. В декабре прошлого года совет директоров Венецианской биеннале современного искусства назначил Коуо куратором 61-й Международной художественной выставки, которая должна начаться 9 мая 2026 года. Коуо стала первой женщиной из Африки, назначенной на эту должность.

«Попечители Музея современного искусства Африки (Zeitz MOCAA) с глубокой скорбью восприняли известие о внезапной кончине Койо Коуо, нашего любимого исполнительного директора и главного куратора, рано утром», — сказано в публикации музея.

На официальном сайте Венецианской биеннале сказано, что Коуо работала над открытием выставки 2026 года «с энтузиазмом, интеллектуальной строгостью и дальновидностью». 20 мая она должна была представить в Венеции название и тему 61-й биеннале.

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«Ее уход из жизни оставляет огромную пустоту в мире современного искусства и в международном сообществе художников, кураторов и ученых, которые имели честь знать и восхищаться ее необыкновенной человеческой и интеллектуальной целеустремленностью», — отметили организаторы Венецианской биеннале.

Коуо с 2014 года 11 лет подряд входила в рейтинг 100 самых влиятельных деятелей современного искусства журнала ArtReview, в прошлом году она поднялась на 16 место в этом списке. Она возглавляла музей Цайца в Кейптауне с 2019 года. В 2009 году Коуо основала и возглавила RAW Material Company — центр искусства, науки и общества в столице Сенегала Дакаре.

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