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Мир

Экоактивисты подали в суд на правительство Британии из-за лосося

2 минуты чтения 00:17

В Великобритании началось судебное разбирательство между экоактивистами и правительством по вопросу упаковок, в которых продается выращенный на территории страны лосось, сообщает The Independent.

Журналисты отмечают, что значительная часть продаваемого в Британии лосося выращивается на фермах в Шотландии. До 2023 года правительство требовало указывать слово «выращено» на упаковках, чтобы потребители могли отличить такую продукцию от рыбы, которая была поймана в естественных условиях. Условия выращивания лосося в стране ранее подвергались критике со стороны активистов.

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Обратившаяся в суд благотворительная организация Animal Equality UK со ссылкой на данные опроса отмечает, что обычная надпись «шотландский лосось» на упаковке вводит потребителей в заблуждение — они считают, что рыба выловлена в естественных условиях, а название региона лишь отсылает к территории вылова. В действительности же, по их данным, лишь 6% опрошенных знают, что шотландский лосось полностью выращивается, а более 40% считают, что хотя бы часть его вылавливается в дикой природе.

При этом именно аргумент об осведомленности британцев в этом вопросе, как сообщают журналисты, стал решающим в вопросе об отмене обязательной маркировки выращенного лосося в 2023 году. Тогда предложение торговой организации Salmon Scotland поддержало правительство, поскольку в организации заявили, что большинство потребителей знают, что шотландский лосось выращивается на фермах.

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Подвергаются критике и условия, в которых шотландские производители разводят лосося. The Independent отмечает, что в 2023 году на лососевых фермах погибло более 17 миллионов рыб, некоторые из ферм отчитались о показателях смертности, превышающих 50%. Руководство ферм обвиняли в загрязнении окружающей среды и недостаточных усилиях по защите рыб от воздействия вредных химикатов.

Представитель Salmon Scotland утверждает, что активисты пытаются «сделать людей безработными», одновременно подчеркивая рост спроса на шотландскую рыбу на внутреннем и внешнем рынках. Экоактивисты отметили, что они пытаются лишь не допустить ситуации, в который потребитель вводится в заблуждение.

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