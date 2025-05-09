Шведский чиновник подал в отставку из-за фото в приложении для знакомств

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг подал в отставку менее чем через сутки после своего назначения на пост, причиной стали его фото в приложении для знакомств Grindr, сообщает издание Politico.
Чиновник умолчал о них при устройстве на работу, в правительстве узнали о существовании фотографий уже после утверждения Тиберга. О них советника по нацбезопасности спросили шведские журналисты, но вместо ответа или объяснения их происхождения он предпочел подать в отставку. Они не знали, когда именно было сделано фото, но утверждают, что оно имеет «чувствительный характер».
The Independent отмечает, что при приеме на работу на ключевые должности в государственном управлении кандидаты обязаны раскрывать всю информацию о себе, чтобы избежать потенциального шантажа в адрес чиновника в будущем. Тиберг признал подлинность фото и заявил, что они «старые» — он пользовался ими в своем аккаунте для квир-знакомств Grindr.
Предшественник Тиберга на посту советника по национальной безопасности также покинул должность после скандала, детали которого стали известны благодаря СМИ. Хенрик Ландерхольм в марте 2023 года забыл четыре секретных документа в шкафу конференц-отеля, один из них имел статус повышенного доступа секретности. Разглашение таких данных, как утверждали шведские журналисты, могло нанести ущерб безопасности страны. Документы якобы нашли уборщики.
Чиновник не опровергал этот инцидент, но заявил о том, что некоторые детали отличались. По его словам, документы забрал его коллега, а о своей ошибке он сам сообщил в отдел безопасности аппарата правительства. При этом Ландерхольм терял чувствительные документы и ранее — в январе 2023 года он забыл свою записную книжку в редакции «Шведского радио», а в 2022 году оставил свой телефон в посольстве Венгрии, где гаджет пролежал всю ночь.