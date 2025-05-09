Шведский чиновник подал в отставку из-за фото в приложении для знакомств

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг подал в отставку менее чем через сутки после своего назначения на пост, причиной стали его фото в приложении для знакомств Grindr, сообщает издание Politico.

Чиновник умолчал о них при устройстве на работу, в правительстве узнали о существовании фотографий уже после утверждения Тиберга. О них советника по нацбезопасности спросили шведские журналисты, но вместо ответа или объяснения их происхождения он предпочел подать в отставку. Они не знали, когда именно было сделано фото, но утверждают, что оно имеет «чувствительный характер».

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The Independent отмечает, что при приеме на работу на ключевые должности в государственном управлении кандидаты обязаны раскрывать всю информацию о себе, чтобы избежать потенциального шантажа в адрес чиновника в будущем. Тиберг признал подлинность фото и заявил, что они «старые» — он пользовался ими в своем аккаунте для квир-знакомств Grindr.

Предшественник Тиберга на посту советника по национальной безопасности также покинул должность после скандала, детали которого стали известны благодаря СМИ. Хенрик Ландерхольм в марте 2023 года забыл четыре секретных документа в шкафу конференц-отеля, один из них имел статус повышенного доступа секретности. Разглашение таких данных, как утверждали шведские журналисты, могло нанести ущерб безопасности страны. Документы якобы нашли уборщики.

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Чиновник не опровергал этот инцидент, но заявил о том, что некоторые детали отличались. По его словам, документы забрал его коллега, а о своей ошибке он сам сообщил в отдел безопасности аппарата правительства. При этом Ландерхольм терял чувствительные документы и ранее — в январе 2023 года он забыл свою записную книжку в редакции «Шведского радио», а в 2022 году оставил свой телефон в посольстве Венгрии, где гаджет пролежал всю ночь.