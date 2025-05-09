Названа дата выхода нового «Властелина Колец»

Кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema назвали дату выхода в прокат нового фильма по вселенной книг Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Кинотеатральный релиз назначен на 17 декабря 2027 года, картина получит название «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщил Deadline. Одним из продюсеров выступит режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон, узнал журнал.

Сопродюсерами станут Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс и Зейн Вайнер, работавшие вместе с Джексоном над «Властелином колец» и «Хоббитом». Режиссером «Охоты на Голлума» и исполнителем главной роли выступит Энди Серкис, игравший Голлума в фильмах франшизы.

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Сценарий для новой картины пишут Уолш, Бойенс, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу, сообщил Deadline. Гиттинс и Папагеоргиу были одними из сценаристов провалившегося в прокате аниме-фильма «Властелин колец: Война рохирримов».

Исполнительными продюсерами новой картины станут Серкис, Кен Каминс и Джонатан Кавендиш. В планах Warner Bros. сделать два фильма, сообщил Deadline со ссылкой на финансовый отчет компании за первый квартал.

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Шесть полнометражных фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» собрали в мировом прокате более 5,9 миллиарда долларов. Попытка перенести франшизу в аниме-пространство, предпринятая в декабре 2024 года картиной Кэндзи Камиямы про войну рохирримов, принесла всего 20,6 миллиона долларов, пишет журнал.

Новый полнометражный фильм по вселенной «Властелина Колец» был анонсирован в мае 2024 года. Тогда проект находился на ранней стадии разработки. Гендиректор студии Warner Bros. Дэвид Заслав говорил, что фильм «будет исследовать сюжетные линии, которые еще предстоит рассказать». Производство «Охоты на Голлума» студия собиралась начать в 2025 году.