Билеты на концерты рэпера Bad Bunny разбирают рекордно быстро

Билеты на концерты европейского тура пуэрториканского рэпера Bad Bunny раскупаются за несколько минут после старта продаж, в очереди на покупку одновременно находятся сотни тысяч человек, а официальные сайты по продаже билетов обрушились из-за огромного спроса. Об этом сообщают El Mundo, 20minutos и De Último Minuto.

Журналисты отмечают, что тур Bad Bunny по Европе состоится только в 2026 году, но он уже объявил об увеличении числа концертов в Испании из-за огромного спроса на билеты — вместо трех выступлений рэпер проведет 12. Виртуальная очередь на покупку билетов в этой стране превышает 200 тысяч человек, во Франции — 500 тысяч.

Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же Мир 6 минут чтения

В других странах Европы, по данным De Último Minuto, билеты были раскуплены всего за несколько минут после старта продаж. В Польше фанатам хватило 24 минуты, в Германии — 30 минут, в Бельгии — 35 минут, в Швеции — 45 минут. Также быстро были распроданы билеты в Бразилии и в Австралии.

Зумеры придумали новый способ заработка Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов Мир 13 минут чтения

20minutos отмечает, что 8 мая из-за большого спроса фактически перестали работать платформы Ticketmaster и Live Nation. Сбои начались за 15 минут до начала продаж, пользователи не могли зайти на сайт как с компьютеров, так и с мобильных устройств. В Испании, где спрос оказался особенно сильным, концерты пройдут только в конце мая-начале июня 2026 года, но фанаты уже сейчас жалуются на руководство сервисов по продаже билетов, которые не способны организовать работу своих продуктов в условиях повышенного интереса.

Платформа Ticketmaster уже была объектом критики после сбоев при продаже на концерты Тейлор Свифт, сообщает Би-би-си. 20minutos утверждает, что инциденты стали поводом для антимонопольного расследования в адрес платформы в США.