Женщина заживо сожгла пожаловавшегося на незаконную рыбалку ее мужа мужчину

Верховный суд России утвердил приговор жительнице Бурятии Наталье Степановой, которая заживо сожгла мужчину, донесшего властям на незаконную рыбалку ее мужа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как следует из материалов дела, Степанова вместе с мужем и еще одним мужчиной пришла к их общему знакомому домой. Там они стали выяснять отношения на повышенных тонах. Поводом для конфликта стала жалоба знакомого властям на мужа Степановой, который незаконно рыбачил. Из-за этого ему пришлось заплатить штраф.

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Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой бдительный знакомый Степановой упал. Тогда она схватила бутылку с бензином, облила его и подожгла. Когда мужчина загорелся, Степанова, по ее собственным словам, «одумалась и пожалела, что так сделала». Женщина вызвала на место «скорую помощь» и пожарных. Мужчину госпитализировали с обширными ожогами второй и третей степеней.

Позже он скончался в больнице, а Верховный суд Бурятии признал Степанову виновной в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом в связи с выполнением им общественного долга, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

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С учетом того, что ранее Степанова уже была судима, ей назначили наказание в виде 17 лет и одного месяца лишения свободы. Женщина обжаловала приговор в апелляции и кассации, добиваясь его смягчения. В судах она утверждала, что не хотела убивать потерпевшего и даже помогала его тушить.

Тем не менее Верховный суд России признал приговор законным, указав, что вызов скорой помощи и пожарных являются лишь смягчающими обстоятельствами, которые учли суды нижестоящих инстанций.